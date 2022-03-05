https://ria.ru/20220305/gumpomosch-1776757245.html

Тульская область направила 15 грузовиков гумпомощи жителям Украины

Тульская область направила 15 грузовиков гумпомощи жителям Украины - РИА Новости, 05.03.2022

Тульская область направила 15 грузовиков гумпомощи жителям Украины

Тульская область направила 15 грузовиков гуманитарной помощи жителям Украины, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:41

2022-03-05T15:41

2022-03-05T15:41

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

тульская область

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Тульская область направила 15 грузовиков гуманитарной помощи жителям Украины, сообщает правительство региона."Предприниматели и неравнодушные жители региона откликнулись на просьбу губернатора Алексея Дюмина о сборе гуманитарной помощи для жителей Украины", - говорится в сообщении.Всего собрали 120 тонн. Пятнадцать грузовиков выехали из Тульской области в субботу."Это продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, питьевая вода, пледы и одежда. Всё самое необходимое на первое время", – сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Павлов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/pomosch-1776608314.html

https://ria.ru/20220305/donbass-1776656080.html

россия

тульская область

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, тульская область, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире