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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/gumpomosch-1776757245.html
Тульская область направила 15 грузовиков гумпомощи жителям Украины
Тульская область направила 15 грузовиков гумпомощи жителям Украины - РИА Новости, 05.03.2022
Тульская область направила 15 грузовиков гумпомощи жителям Украины
Тульская область направила 15 грузовиков гуманитарной помощи жителям Украины, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:41
2022-03-05T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
тульская область
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Тульская область направила 15 грузовиков гуманитарной помощи жителям Украины, сообщает правительство региона."Предприниматели и неравнодушные жители региона откликнулись на просьбу губернатора Алексея Дюмина о сборе гуманитарной помощи для жителей Украины", - говорится в сообщении.Всего собрали 120 тонн. Пятнадцать грузовиков выехали из Тульской области в субботу."Это продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, питьевая вода, пледы и одежда. Всё самое необходимое на первое время", – сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Павлов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/pomosch-1776608314.html
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тульская область
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владимир путин, россия, тульская область, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
15:41 05.03.2022
 
Тульская область направила 15 грузовиков гумпомощи жителям Украины

Тульская область направила 15 грузовиков гуманитарной помощи жителям Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЖители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи. Кадр видео
Жители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Жители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Тульская область направила 15 грузовиков гуманитарной помощи жителям Украины, сообщает правительство региона.
"Предприниматели и неравнодушные жители региона откликнулись на просьбу губернатора Алексея Дюмина о сборе гуманитарной помощи для жителей Украины", - говорится в сообщении.
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4 марта, 21:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Всего собрали 120 тонн. Пятнадцать грузовиков выехали из Тульской области в субботу.
"Это продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, питьевая вода, пледы и одежда. Всё самое необходимое на первое время", – сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Алексей Павлов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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