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Россия доставила на Украину почти 500 тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину почти 500 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 05.03.2022

Россия доставила на Украину почти 500 тонн гуманитарной помощи

Россия к данному моменту доставила на территорию Украины 497 тонн гуманитарной помощи, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:52

2022-03-05T14:52

2022-03-05T14:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

украина

россия

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Россия к данному моменту доставила на территорию Украины 497 тонн гуманитарной помощи, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании штаба по гуманитарному реагированию."На Украину доставлено 497 тонн гуманитарного груза, проведены 62 гуманитарные акции", - сказал генерал, отметив, что всего российской стороной накоплено уже более 12 тысяч тонн гуманитарных грузов.По словам Мизинцева, в пятницу были проведены 35 гуманитарных акций в Киевской и Херсонской областях, а также в Луганской народной республике, в ходе которых населению освобожденных районов передано 280 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания."На сегодня спланировано и проводятся 18 гуманитарных акций в Киевской и Харьковской областях, а также в Донецкой народной республике, в ходе которых населению передается 60 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - отметил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, россия