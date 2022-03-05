Россия доставила на Украину почти 500 тонн гуманитарной помощи

Генерал-полковник Мизинцев: Россия доставила на Украину 497 тонн гуманитарной помощи
Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.
Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.
Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.
Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.
"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.
"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.
После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.
После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.
Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.
Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.
Житель Счастья радуется освобождению города.
Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.
Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.
В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.
В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.
А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.
А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.
Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.
Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.
В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.
В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.
Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.
Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.
Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.
Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.
"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.
После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.
Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.
Житель Счастья радуется освобождению города.
Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.
В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.
А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.
Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.
В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.
Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.