https://ria.ru/20220305/germaniya-1776659725.html
В Крыму заявили о тревожных сообщениях из Германии от русских немцев
В Крыму заявили о тревожных сообщениях из Германии от русских немцев - РИА Новости, 05.03.2022
В Крыму заявили о тревожных сообщениях из Германии от русских немцев
В Крым поступают тревожные сообщения из Германии от проживающих там русских немцев, против которых начались гонения из-за ситуации на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:11
2022-03-05T10:11
2022-03-05T10:11
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В Крым поступают тревожные сообщения из Германии от проживающих там русских немцев, против которых начались гонения из-за ситуации на Украине, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель."Нам поступают тревожные сообщения от русских немцев, проживающих в Германии. Творится что-то запредельное. В отношении них начинаются гонения. Люди боятся, что это перерастет в массовое явление", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, кроме нападок и унижения, доходит до погромов магазинов, принадлежащих русским немцам."В свободной демократической Германии фактически началась травля русских немцев, в том числе в школах и университетах. Все факты, связанные с гонениями, фиксируются и будут переданы в правозащитные организации", - сказал Гемпель.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220302/zapad-1776029043.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/1775658067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы рф
В Крыму заявили о тревожных сообщениях из Германии от русских немцев
В Крыму заявили о сообщениях от русских немцев, против которых начались гонения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. В Крым поступают тревожные сообщения из Германии от проживающих там русских немцев, против которых начались гонения из-за ситуации на Украине, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
"Нам поступают тревожные сообщения от русских немцев, проживающих в Германии
. Творится что-то запредельное. В отношении них начинаются гонения. Люди боятся, что это перерастет в массовое явление", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, кроме нападок и унижения, доходит до погромов магазинов, принадлежащих русским немцам.
"В свободной демократической Германии фактически началась травля русских немцев, в том числе в школах и университетах. Все факты, связанные с гонениями, фиксируются и будут переданы в правозащитные организации", - сказал Гемпель.
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.
На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.