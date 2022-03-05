Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/gazoprovod-1776629520.html
При обстреле Донецка украинскими войсками повредили газопровод
При обстреле Донецка украинскими войсками повредили газопровод - РИА Новости, 05.03.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками повредили газопровод
В результате обстрела Донецка украинскими войсками повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:08
2022-03-05T01:10
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
днр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими войсками повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По предварительной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ Куйбышевского района Донецка по адресу ул. Дружбы, 82 зафиксированы повреждения газовода и линии электропередач", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/gorlovka-1776611521.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_a4a9739d293d0ba17e70c4b7aa996f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, украина
01:08 05.03.2022 (обновлено: 01:10 05.03.2022)
 
При обстреле Донецка украинскими войсками повредили газопровод

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка ВСУ повредили газопровод

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими войсками повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По предварительной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ Куйбышевского района Донецка по адресу ул. Дружбы, 82 зафиксированы повреждения газовода и линии электропередач", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 21:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Горловке пострадали мужчина и ребенок из-за обстрела ВСУ, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала