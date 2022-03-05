https://ria.ru/20220305/gazoprovod-1776629520.html
При обстреле Донецка украинскими войсками повредили газопровод
При обстреле Донецка украинскими войсками повредили газопровод - РИА Новости, 05.03.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками повредили газопровод
В результате обстрела Донецка украинскими войсками повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:08
2022-03-05T01:08
2022-03-05T01:10
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
днр
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В результате обстрела Донецка украинскими войсками повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По предварительной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ Куйбышевского района Донецка по адресу ул. Дружбы, 82 зафиксированы повреждения газовода и линии электропередач", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/gorlovka-1776611521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
01:08 05.03.2022 (обновлено: 01:10 05.03.2022)
При обстреле Донецка украинскими войсками повредили газопровод
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка ВСУ повредили газопровод