https://ria.ru/20220305/gazokhranilische-1776817042.html
"Укртрансгаз" сообщил об остановке работы газохранилища в Луганской области
"Укртрансгаз" сообщил об остановке работы газохранилища в Луганской области - РИА Новости, 05.03.2022
"Укртрансгаз" сообщил об остановке работы газохранилища в Луганской области
Работа Краснопоповского подземного газохранилища в Луганской области остановлена из-за боевых действий, персонал эвакуирован, сообщили в субботу в... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:54
2022-03-05T18:54
2022-03-05T18:54
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Работа Краснопоповского подземного газохранилища в Луганской области остановлена из-за боевых действий, персонал эвакуирован, сообщили в субботу в "Укртрансгазе"."Сегодня остановлена работа Краснопоповского подземного газохранилища на Луганщине. Такое решение было принято из-за того, что боевые действия на территории Луганской области происходят в опасной близости к предприятию. Сейчас отбор газа на газохранилище остановлен. Персонал эвакуирован", - говорится в сообщении "Укртрансгаза" в Facеbook.Краснопоповское подземное газохранилище - одно из 12, находящихся в собственности "Укртрансгаза", его объем - около 0,4 миллиарда кубометров. Общий объем всех подземных газохранилищ - до 30,1 миллиарда кубических метров.Рано утром в четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/gaz-1776623551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская область, укртрансгаз, вооруженные силы рф
"Укртрансгаз" сообщил об остановке работы газохранилища в Луганской области
"Укртрансгаз": работа газохранилища в Луганской области остановлена из-за боевых действий