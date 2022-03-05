https://ria.ru/20220305/gazifikatsiya-1776732934.html

Кировская область выполняет все планы по газификации, заявил Васильев

Кировская область выполняет все планы по газификации, заявил Васильев - РИА Новости, 05.03.2022

Кировская область выполняет все планы по газификации, заявил Васильев

Все планы по газификации Кировской области выполняются, заявил глава региона Игорь Васильев. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:30

2022-03-05T14:30

2022-03-05T14:30

кировская область

кировская область

газпром

жкх

общество

игорь васильев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Все планы по газификации Кировской области выполняются, заявил глава региона Игорь Васильев.Тепло-, водо-, газо- и электроснабжение региона обсудили на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона, в ходе которого были рассмотрены вопросы деятельности ключевых сфер и их обеспеченности необходимыми ресурсами."У нас утверждена большая программа газификации совместно с ПАО "Газпром". Во всех газифицированных населенных пунктах газопроводы бесплатно подведут непосредственно к земельным участкам домов. Остальные расходы - подведение газопровода к дому, установка газового оборудования – ложатся на плечи граждан. Чтобы поддержать жителей Кировской области, мы решили компенсировать расходы граждан на газификацию. Средства в региональном бюджете заложены. Это одна из самых важных задач для нас — обеспечить выполнение тех планов, которые были поставлены по газификации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева.Работы по газификации региона ведутся в рамках плана-графика синхронизации. Конкурсные процедуры для определения подрядных организаций состоялись, при наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы по прокладке межпоселковых газопроводов в 16 населенных пунктах."В рамках программы догазификации составлены и утверждены сводный и пообъектный планы-графики, в них включено 9764 дома. По состоянию на 2 марта, жители Кировской области подали 10300 заявок на догазификацию, заключено порядка 5000 договоров. Газовые сети уже доведены до границ 1500 домовладений, работы по социальной газификации продолжаются", - говорится в сообщении.Также на совещании глава региона обратил особое внимание на подготовку к следующему отопительному сезону. В региональном бюджете предусмотрено 52,7 миллиона рублей на подготовку систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований к работе в осенне-зимний период. Все запланированные ремонтные работы на объектах и системах жилищно-коммунального комплекса начнутся в плановом режиме при наступлении благоприятных погодных условий."Системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения региона работают в штатном режиме. Все ресурсоснабжающие организации в муниципальных образованиях региона обеспечены доставочным количеством топлива. В наличии имеются запасы резервного топлива. Субъекты электроэнергетики полностью укомплектованы необходимыми аварийными запасами материально-технических ресурсов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220304/agrarii-1776485565.html

https://ria.ru/20220303/kirov-1776302400.html

https://ria.ru/20220303/lekarstva-1776261710.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

кировская область, газпром, жкх, общество, игорь васильев