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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20220305/gazifikatsiya-1776732934.html
Кировская область выполняет все планы по газификации, заявил Васильев
Кировская область выполняет все планы по газификации, заявил Васильев - РИА Новости, 05.03.2022
Кировская область выполняет все планы по газификации, заявил Васильев
Все планы по газификации Кировской области выполняются, заявил глава региона Игорь Васильев. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:30
2022-03-05T14:30
кировская область
кировская область
газпром
жкх
общество
игорь васильев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Все планы по газификации Кировской области выполняются, заявил глава региона Игорь Васильев.Тепло-, водо-, газо- и электроснабжение региона обсудили на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона, в ходе которого были рассмотрены вопросы деятельности ключевых сфер и их обеспеченности необходимыми ресурсами."У нас утверждена большая программа газификации совместно с ПАО "Газпром". Во всех газифицированных населенных пунктах газопроводы бесплатно подведут непосредственно к земельным участкам домов. Остальные расходы - подведение газопровода к дому, установка газового оборудования – ложатся на плечи граждан. Чтобы поддержать жителей Кировской области, мы решили компенсировать расходы граждан на газификацию. Средства в региональном бюджете заложены. Это одна из самых важных задач для нас — обеспечить выполнение тех планов, которые были поставлены по газификации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева.Работы по газификации региона ведутся в рамках плана-графика синхронизации. Конкурсные процедуры для определения подрядных организаций состоялись, при наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы по прокладке межпоселковых газопроводов в 16 населенных пунктах."В рамках программы догазификации составлены и утверждены сводный и пообъектный планы-графики, в них включено 9764 дома. По состоянию на 2 марта, жители Кировской области подали 10300 заявок на догазификацию, заключено порядка 5000 договоров. Газовые сети уже доведены до границ 1500 домовладений, работы по социальной газификации продолжаются", - говорится в сообщении.Также на совещании глава региона обратил особое внимание на подготовку к следующему отопительному сезону. В региональном бюджете предусмотрено 52,7 миллиона рублей на подготовку систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований к работе в осенне-зимний период. Все запланированные ремонтные работы на объектах и системах жилищно-коммунального комплекса начнутся в плановом режиме при наступлении благоприятных погодных условий."Системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения региона работают в штатном режиме. Все ресурсоснабжающие организации в муниципальных образованиях региона обеспечены доставочным количеством топлива. В наличии имеются запасы резервного топлива. Субъекты электроэнергетики полностью укомплектованы необходимыми аварийными запасами материально-технических ресурсов", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220304/agrarii-1776485565.html
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кировская область, газпром, жкх, общество, игорь васильев
14:30 05.03.2022
 
Кировская область выполняет все планы по газификации, заявил Васильев

Губернатор Васильев: Кировская область выполняет все планы по газификации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Все планы по газификации Кировской области выполняются, заявил глава региона Игорь Васильев.
Тепло-, водо-, газо- и электроснабжение региона обсудили на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона, в ходе которого были рассмотрены вопросы деятельности ключевых сфер и их обеспеченности необходимыми ресурсами.
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"У нас утверждена большая программа газификации совместно с ПАО "Газпром". Во всех газифицированных населенных пунктах газопроводы бесплатно подведут непосредственно к земельным участкам домов. Остальные расходы - подведение газопровода к дому, установка газового оборудования – ложатся на плечи граждан. Чтобы поддержать жителей Кировской области, мы решили компенсировать расходы граждан на газификацию. Средства в региональном бюджете заложены. Это одна из самых важных задач для нас — обеспечить выполнение тех планов, которые были поставлены по газификации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева.
Работы по газификации региона ведутся в рамках плана-графика синхронизации. Конкурсные процедуры для определения подрядных организаций состоялись, при наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы по прокладке межпоселковых газопроводов в 16 населенных пунктах.
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"В рамках программы догазификации составлены и утверждены сводный и пообъектный планы-графики, в них включено 9764 дома. По состоянию на 2 марта, жители Кировской области подали 10300 заявок на догазификацию, заключено порядка 5000 договоров. Газовые сети уже доведены до границ 1500 домовладений, работы по социальной газификации продолжаются", - говорится в сообщении.
Также на совещании глава региона обратил особое внимание на подготовку к следующему отопительному сезону. В региональном бюджете предусмотрено 52,7 миллиона рублей на подготовку систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований к работе в осенне-зимний период. Все запланированные ремонтные работы на объектах и системах жилищно-коммунального комплекса начнутся в плановом режиме при наступлении благоприятных погодных условий.
"Системы теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения региона работают в штатном режиме. Все ресурсоснабжающие организации в муниципальных образованиях региона обеспечены доставочным количеством топлива. В наличии имеются запасы резервного топлива. Субъекты электроэнергетики полностью укомплектованы необходимыми аварийными запасами материально-технических ресурсов", - подчеркивается в сообщении.
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Кировская областьКировская областьГазпромЖКХОбществоИгорь Васильев
 
 
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