https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776755155.html

В Минобороны рассказали о готовности на КПП к эвакуации мирных украинцев

В Минобороны рассказали о готовности на КПП к эвакуации мирных украинцев - РИА Новости, 05.03.2022

В Минобороны рассказали о готовности на КПП к эвакуации мирных украинцев

Россия держит на пунктах пропуска достаточное количество автотранспорта для эвакуации мирных граждан Украины, сообщил в субботу начальник Национального центра... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:34

2022-03-05T15:34

2022-03-05T15:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Россия держит на пунктах пропуска достаточное количество автотранспорта для эвакуации мирных граждан Украины, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании штаба по гуманитарному реагированию."На всех пунктах пропуска Российской Федерации мы пятые сутки содержим в готовности к перевозке граждан Украины в избранные населенные пункты достаточное количество автотранспорта, развернуты пункты временного размещения, в которых предусмотрено оказание медицинской помощи, горячее питание, оборудованы места отдыха", - сказал генерал.Он добавил, что российской стороной отработана логистика доставки в любой населенный пункт или пункт временного размещения по выбору каждого желающего.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776745879.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев