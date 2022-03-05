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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776755155.html
В Минобороны рассказали о готовности на КПП к эвакуации мирных украинцев
В Минобороны рассказали о готовности на КПП к эвакуации мирных украинцев - РИА Новости, 05.03.2022
В Минобороны рассказали о готовности на КПП к эвакуации мирных украинцев
Россия держит на пунктах пропуска достаточное количество автотранспорта для эвакуации мирных граждан Украины, сообщил в субботу начальник Национального центра... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:34
2022-03-05T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Россия держит на пунктах пропуска достаточное количество автотранспорта для эвакуации мирных граждан Украины, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании штаба по гуманитарному реагированию."На всех пунктах пропуска Российской Федерации мы пятые сутки содержим в готовности к перевозке граждан Украины в избранные населенные пункты достаточное количество автотранспорта, развернуты пункты временного размещения, в которых предусмотрено оказание медицинской помощи, горячее питание, оборудованы места отдыха", - сказал генерал.Он добавил, что российской стороной отработана логистика доставки в любой населенный пункт или пункт временного размещения по выбору каждого желающего.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
15:34 05.03.2022
 
В Минобороны рассказали о готовности на КПП к эвакуации мирных украинцев

Минобороны: Россия держит достаточное число автотранспорта для эвакуации граждан Украины

© AP Photo / Pavlo Pakhomenko Контрольно-пропускной пункт на границе России и Украины
 Контрольно-пропускной пункт на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Pavlo Pakhomenko
Контрольно-пропускной пункт на границе России и Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Россия держит на пунктах пропуска достаточное количество автотранспорта для эвакуации мирных граждан Украины, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании штаба по гуманитарному реагированию.
"На всех пунктах пропуска Российской Федерации мы пятые сутки содержим в готовности к перевозке граждан Украины в избранные населенные пункты достаточное количество автотранспорта, развернуты пункты временного размещения, в которых предусмотрено оказание медицинской помощи, горячее питание, оборудованы места отдыха", - сказал генерал.
Он добавил, что российской стороной отработана логистика доставки в любой населенный пункт или пункт временного размещения по выбору каждого желающего.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Подбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР. - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны призвали принудить Киев гуманно относиться к мирным людям
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
 
 
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