12:55 05.03.2022 (обновлено: 14:16 05.03.2022)
Украинские боевики препятствуют эвакуации из Волновахи, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, четыре человека покинули город в обход, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"Из н. п. (населенного пункта. — Прим. ред.) Николаевка в н. п. Новый Свет Старобешевского района были эвакуированы 24 мирных жителя, из которых четверо — уроженцы н. п. Волноваха. По словам последних, в городе, по ул. Юбилейной, в подвалах разрушенных жилых домов находятся гражданские, которые не могут самостоятельно выбраться", — говорится в заявлении.
По данным штаба, националисты также отказались предоставить гуманитарный коридор оставшимся в Мариуполе. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, к полудню оттуда не вышел ни один человек.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.
Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.