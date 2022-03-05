https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776705281.html

Украинские боевики препятствуют эвакуации из Волновахи, заявили в ДНР

Украинские боевики препятствуют эвакуации из Волновахи, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

Украинские боевики препятствуют эвакуации из Волновахи, заявили в ДНР

Украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, четыре человека покинули город в обход, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:55

2022-03-05T12:55

2022-03-05T14:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

волноваха

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, четыре человека покинули город в обход, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Из н. п. (населенного пункта. — Прим. ред.) Николаевка в н. п. Новый Свет Старобешевского района были эвакуированы 24 мирных жителя, из которых четверо — уроженцы н. п. Волноваха. По словам последних, в городе, по ул. Юбилейной, в подвалах разрушенных жилых домов находятся гражданские, которые не могут самостоятельно выбраться", — говорится в заявлении.По данным штаба, националисты также отказались предоставить гуманитарный коридор оставшимся в Мариуполе. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, к полудню оттуда не вышел ни один человек.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776666722.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/tishina-1776653178.html

донецкая народная республика

волноваха

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, волноваха