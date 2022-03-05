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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776705281.html
Украинские боевики препятствуют эвакуации из Волновахи, заявили в ДНР
Украинские боевики препятствуют эвакуации из Волновахи, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
Украинские боевики препятствуют эвакуации из Волновахи, заявили в ДНР
Украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, четыре человека покинули город в обход, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:55
2022-03-05T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
волноваха
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, четыре человека покинули город в обход, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Из н. п. (населенного пункта. — Прим. ред.) Николаевка в н. п. Новый Свет Старобешевского района были эвакуированы 24 мирных жителя, из которых четверо — уроженцы н. п. Волноваха. По словам последних, в городе, по ул. Юбилейной, в подвалах разрушенных жилых домов находятся гражданские, которые не могут самостоятельно выбраться", — говорится в заявлении.По данным штаба, националисты также отказались предоставить гуманитарный коридор оставшимся в Мариуполе. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, к полудню оттуда не вышел ни один человек.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776666722.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, волноваха
12:55 05.03.2022 (обновлено: 14:16 05.03.2022)
 
Украинские боевики препятствуют эвакуации из Волновахи, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
Военнослужащие Народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, четыре человека покинули город в обход, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"Из н. п. (населенного пункта. — Прим. ред.) Николаевка в н. п. Новый Свет Старобешевского района были эвакуированы 24 мирных жителя, из которых четверо — уроженцы н. п. Волноваха. По словам последних, в городе, по ул. Юбилейной, в подвалах разрушенных жилых домов находятся гражданские, которые не могут самостоятельно выбраться", — говорится в заявлении.
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США оснащали Украину оружием для городских боев, сообщили СМИ
По данным штаба, националисты также отказались предоставить гуманитарный коридор оставшимся в Мариуполе. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, к полудню оттуда не вышел ни один человек.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.
Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 09:35В мире
Россия объявила режим тишины для выхода жителей из Мариуполя и Волновахи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВолноваха
 
 
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