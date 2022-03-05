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Во Владивостоке задержали украинца по подозрению в призыве к экстремизму
Во Владивостоке задержали украинца по подозрению в призыве к экстремизму - РИА Новости, 05.03.2022
Во Владивостоке задержали украинца по подозрению в призыве к экстремизму
Украинского моряка с судна МSC RICARDA задержали во Владивостоке по подозрению в распространении экстремистских материалов в соцсетях, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T04:08
2022-03-05T04:08
происшествия
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Украинского моряка с судна МSC RICARDA задержали во Владивостоке по подозрению в распространении экстремистских материалов в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его данным, юноша - уроженец Херсона. Он задержан во Владивостоке, на него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".В свою очередь, Российский профсоюз моряков сообщил, что моряк, предварительно, распространял экстремистские материалы в социальных сетях."Судно... стояло во Владивостоке с 27 февраля по 4 марта, и моряка – гражданина Украины Вадима Игнашова - задержали. Но задержали его не за гражданство. В противном случае нужно было бы задерживать и троих других граждан Украины с этого же судна и экипажа. Вадима Игнашова задержали за совершенно конкретное правонарушение: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - сказал глава первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский, чьи слова приводятся в сообщении."Сейчас рано говорить о наказании (для моряка), идет процесс выяснения всех обстоятельств. Хочется надеяться, что для Вадима все закончится благополучно. Он парень молодой, сумеет сделать правильные выводы из своего поведения… Я добился свидания с ним на 10 минут. Вадим выглядел хорошо, держался спокойно, улыбался. Я спросил, есть ли у него жалобы, нужно ли что-нибудь принести. Он сказал, что обращаются с ним хорошо, питание нормальное, жалоб на здоровье нет", - сказал Осичанский.Он отметил, что позже встретился с его адвокатом, стороны обговорили линию защиты. Договорились также, что профсоюз приготовит нужное из бытовых принадлежностей или еды."Национальность для нас не имеет никакого значения. Поэтому я убежден, что у Вадима все будет хорошо, в том числе и потому, что в это трудное время мы поддерживаем его", - добавил Осичанский.
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происшествия, владивосток, россия
04:08 05.03.2022
 
Во Владивостоке задержали украинца по подозрению в призыве к экстремизму

Во Владивостоке задержали украинского моряка по подозрению в призыве к экстремизму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Украинского моряка с судна МSC RICARDA задержали во Владивостоке по подозрению в распространении экстремистских материалов в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его данным, юноша - уроженец Херсона. Он задержан во Владивостоке, на него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
В свою очередь, Российский профсоюз моряков сообщил, что моряк, предварительно, распространял экстремистские материалы в социальных сетях.
"Судно... стояло во Владивостоке с 27 февраля по 4 марта, и моряка – гражданина Украины Вадима Игнашова - задержали. Но задержали его не за гражданство. В противном случае нужно было бы задерживать и троих других граждан Украины с этого же судна и экипажа. Вадима Игнашова задержали за совершенно конкретное правонарушение: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - сказал глава первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский, чьи слова приводятся в сообщении.
"Сейчас рано говорить о наказании (для моряка), идет процесс выяснения всех обстоятельств. Хочется надеяться, что для Вадима все закончится благополучно. Он парень молодой, сумеет сделать правильные выводы из своего поведения… Я добился свидания с ним на 10 минут. Вадим выглядел хорошо, держался спокойно, улыбался. Я спросил, есть ли у него жалобы, нужно ли что-нибудь принести. Он сказал, что обращаются с ним хорошо, питание нормальное, жалоб на здоровье нет", - сказал Осичанский.
Он отметил, что позже встретился с его адвокатом, стороны обговорили линию защиты. Договорились также, что профсоюз приготовит нужное из бытовых принадлежностей или еды.
"Национальность для нас не имеет никакого значения. Поэтому я убежден, что у Вадима все будет хорошо, в том числе и потому, что в это трудное время мы поддерживаем его", - добавил Осичанский.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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