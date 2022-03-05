https://ria.ru/20220305/donbass-1776752221.html

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2022

ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, используя запрещенные мины калибром 120 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:22

2022-03-05T15:22

2022-03-05T15:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, используя запрещенные мины калибром 120 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 14.25 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Новотошковское в район н.п. Донецкий: миномет 120 мм (6 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ранее в субботу в ЛНР заявили о 15 таких минах, выпущенных в направлении Донецкого.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/donbass-1776704743.html

https://ria.ru/20220305/donbass-1776728623.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф