https://ria.ru/20220305/donbass-1776752221.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, используя запрещенные мины калибром 120 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:22
2022-03-05T15:22
2022-03-05T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776316435_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_c4128763cf13240eae9d1a51cd0fc796.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, используя запрещенные мины калибром 120 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 14.25 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Новотошковское в район н.п. Донецкий: миномет 120 мм (6 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ранее в субботу в ЛНР заявили о 15 таких минах, выпущенных в направлении Донецкого.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/donbass-1776704743.html
https://ria.ru/20220305/donbass-1776728623.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776316435_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_279911846ae73130842d1f6c241804a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
15:22 05.03.2022 (обновлено: 15:36 05.03.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, используя мины калибром 120 миллиметров