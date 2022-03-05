ДНР задокументирует преступления ВСУ, заявил правозащитник
Правозащитник Ефремов: ДНР задокументирует преступления ВСУ на освобожденной территории
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенный храм Святителя Николая селе Новоигнатьевка в Донецкой народной республике
Разрушенный храм Святителя Николая селе Новоигнатьевка в Донецкой народной республике. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Активисты общественных организаций Донецкой Народной республики зафиксируют все нарушения прав человека на освобождаемых территориях республик, сообщил РИА Новости член правления общественной организации "Справедливая защита", правозащитник из Донецка Сергей Ефремов.
"В интернете очень много кадров о том, как от рук националистов, вооруженных действующими властями, гибнет мирное население, как блокируются города, как не дают людям выехать из зоны ведения боевых действий… Кроме этого, на протяжении всего периода конфликта к нам поступало очень большое количество сигналов о том, что за убеждения на Украине, за несогласие с политическим курсом действующих властей людей просто незаконно захватывали, похищали с улицы, удерживали в подвалах без всякого предъявления обвинений", - сказал Ефремов.
По его мнению, по мере освобождения территорий республик и Украины от нацистов и прихода на них войск ДНР, ЛНР и Российской Федерации миру станет известно еще о большем количестве преступлений режима против населения.
Отвечая на вопрос о том, будет ли процесс фиксации нарушений и привлечения виновных к ответственности вестись на освобождаемых сейчас территориях, правозащитник сказал: "Думаю, что да, так как нарушений прав человека на тех территориях очень много".