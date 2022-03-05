https://ria.ru/20220305/donbass-1776673115.html

ДНР задокументирует преступления ВСУ, заявил правозащитник

ДНР задокументирует преступления ВСУ, заявил правозащитник - РИА Новости, 05.03.2022

ДНР задокументирует преступления ВСУ, заявил правозащитник

Активисты общественных организаций Донецкой Народной республики зафиксируют все нарушения прав человека на освобождаемых территориях республик, сообщил РИА... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:05

2022-03-05T11:05

2022-03-05T11:05

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Активисты общественных организаций Донецкой Народной республики зафиксируют все нарушения прав человека на освобождаемых территориях республик, сообщил РИА Новости член правления общественной организации "Справедливая защита", правозащитник из Донецка Сергей Ефремов."В интернете очень много кадров о том, как от рук националистов, вооруженных действующими властями, гибнет мирное население, как блокируются города, как не дают людям выехать из зоны ведения боевых действий… Кроме этого, на протяжении всего периода конфликта к нам поступало очень большое количество сигналов о том, что за убеждения на Украине, за несогласие с политическим курсом действующих властей людей просто незаконно захватывали, похищали с улицы, удерживали в подвалах без всякого предъявления обвинений", - сказал Ефремов.По его мнению, по мере освобождения территорий республик и Украины от нацистов и прихода на них войск ДНР, ЛНР и Российской Федерации миру станет известно еще о большем количестве преступлений режима против населения.Отвечая на вопрос о том, будет ли процесс фиксации нарушений и привлечения виновных к ответственности вестись на освобождаемых сейчас территориях, правозащитник сказал: "Думаю, что да, так как нарушений прав человека на тех территориях очень много".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/prestupleniya-1776463751.html

https://ria.ru/20220303/sud-1776268038.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия