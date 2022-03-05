https://ria.ru/20220305/donbass-1776656080.html
Народная милиция ДНР доставила гуманитарную помощь в Талаковку
Народная милиция ДНР доставила гуманитарную помощь в Талаковку - РИА Новости, 05.03.2022
Народная милиция ДНР доставила гуманитарную помощь в Талаковку
Народная милиция Донецкой народной республики доставила гуманитарную помощь в недавно освобожденный поселок городского типа Талаковку, сообщает штаб... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:53
2022-03-05T09:53
2022-03-05T10:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики доставила гуманитарную помощь в недавно освобожденный поселок городского типа Талаковку, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Наши защитники продолжают продвигаться вперёд и освобождать всё новые населённые пункты. Вслед за передовыми частями начинает движение и гуманитарный груз. В недавно освобождённый н.п. Талаковка доставлена помощь первой необходимости: вода, продукты питания, свечи и спички", - говорится в заявлении штаба.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/pomosch-1776608314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
09:53 05.03.2022 (обновлено: 10:17 05.03.2022)
Народная милиция ДНР доставила гуманитарную помощь в Талаковку
Народная милиция ДНР доставила гуманитарную помощь в недавно освобожденную Талаковку