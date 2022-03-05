https://ria.ru/20220305/donbass-1776650402.html

В руки Народной милиции ЛНР в качестве трофея попали два комплекса Javelin

В руки Народной милиции ЛНР в качестве трофея попали два комплекса Javelin - РИА Новости, 05.03.2022

В руки Народной милиции ЛНР в качестве трофея попали два комплекса Javelin

Два противотанковых ракетных комплекса Javelin попали в руки Народной милиции ЛНР в качестве трофея, оставленного отступающими украинскими войсками, сообщило... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:20

2022-03-05T09:20

2022-03-05T09:20

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

javelin (птрк)

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Два противотанковых ракетных комплекса Javelin попали в руки Народной милиции ЛНР в качестве трофея, оставленного отступающими украинскими войсками, сообщило оборонное ведомство Луганской народной республики."В результате продолжающейся операции по освобождению территории Луганской народной республики подразделениями Народной милиции были получены значительные трофеи в виде вооружения и военной техники ВСУ, оставленные отступающими украинскими войсками, в частности: две единицы ПТРК FGM-148 Javelin", - сообщила Народная милиция в своём Telegram-канале.Также ЛНР досталось 15 единиц ПТУР, три гаубицы Д-20, ЗРК "Стрела-10" и многое другое.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220304/nastuplenie-1776572352.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, javelin (птрк)