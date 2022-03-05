https://ria.ru/20220305/dnr-1776666586.html
Националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины, заявил Пушилин
Националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.03.2022
Националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины, заявил Пушилин
Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:39
2022-03-05T10:39
2022-03-05T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск."Нашим подразделениям все соответствующие команды по режиму тишины поданы, однако пока ни одного человека по гуманитарному коридору сегодня еще не прошли", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, украинские националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины и гуманитарных коридорах, есть риск, что процесс будет перечеркнут."Складывается впечатление, что слабая управляемость со стороны киевского режима по отношению к националистам, может это все перечеркнуть. Мы, конечно, с надеждой смотрим, чтобы спасти как можно больше людей, чтобы они смогли выйти в безопасные места, но пока ждет", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776666481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин
10:39 05.03.2022 (обновлено: 11:45 05.03.2022)
Националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: украинские националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины, заявил
глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия
объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи
с 10.00 мск.
"Нашим подразделениям все соответствующие команды по режиму тишины поданы, однако пока ни одного человека по гуманитарному коридору сегодня еще не прошли", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, украинские националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины и гуманитарных коридорах, есть риск, что процесс будет перечеркнут.
"Складывается впечатление, что слабая управляемость со стороны киевского режима по отношению к националистам, может это все перечеркнуть. Мы, конечно, с надеждой смотрим, чтобы спасти как можно больше людей, чтобы они смогли выйти в безопасные места, но пока ждет", - добавил Пушилин.