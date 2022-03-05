Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/dnr-1776666586.html
Националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины, заявил Пушилин
Националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.03.2022
Националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины, заявил Пушилин
Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:39
2022-03-05T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск."Нашим подразделениям все соответствующие команды по режиму тишины поданы, однако пока ни одного человека по гуманитарному коридору сегодня еще не прошли", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, украинские националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины и гуманитарных коридорах, есть риск, что процесс будет перечеркнут."Складывается впечатление, что слабая управляемость со стороны киевского режима по отношению к националистам, может это все перечеркнуть. Мы, конечно, с надеждой смотрим, чтобы спасти как можно больше людей, чтобы они смогли выйти в безопасные места, но пока ждет", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776666481.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_6a5a04325b1faf3736ab52ebde7486ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин
10:39 05.03.2022 (обновлено: 11:45 05.03.2022)
 
Националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: украинские националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.
"Нашим подразделениям все соответствующие команды по режиму тишины поданы, однако пока ни одного человека по гуманитарному коридору сегодня еще не прошли", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, украинские националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины и гуманитарных коридорах, есть риск, что процесс будет перечеркнут.
"Складывается впечатление, что слабая управляемость со стороны киевского режима по отношению к националистам, может это все перечеркнуть. Мы, конечно, с надеждой смотрим, чтобы спасти как можно больше людей, чтобы они смогли выйти в безопасные места, но пока ждет", - добавил Пушилин.
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре, заявил Пушилин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала