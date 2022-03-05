https://ria.ru/20220305/britaniya-1776724087.html

МИД Британии рекомендовал своим гражданам уехать из России

МИД Британии рекомендовал своим гражданам уехать из России - РИА Новости, 05.03.2022

МИД Британии рекомендовал своим гражданам уехать из России

МИД Британии рекомендовал британским гражданам, чье присутствие в России не является необходимым, рассмотреть возможность выезда из страны. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:59

2022-03-05T13:59

2022-03-05T14:28

в мире

великобритания

россия

дмитрий песков

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вооруженные силы рф

сша

владимир путин

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ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости. МИД Британии рекомендовал британским гражданам, чье присутствие в России не является необходимым, рассмотреть возможность выезда из страны."Рекомендуется британским гражданам, чье присутствие в России не является необходимым, рассмотреть возможность выезда из страны оставшимися коммерческими маршрутами", - говорится в заявлении.Кроме того, МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Россию в связи с "отсутствием доступных вариантов перелета для возвращения в Великобританию и повышенной нестабильностью российской экономики".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. В частности, страны ЕС, Великобритания, Канада и США сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Власти РФ приняли ответные шаги на западные рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов перевозчиков этих государств через территорию страны. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220303/frantsiya-1776193837.html

https://ria.ru/20220303/polsha-1776387246.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, великобритания, россия, дмитрий песков, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша, владимир путин