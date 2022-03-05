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Первая гумпомощь из Кузбасса для беженцев прибыла в Ростовскую область

Первая гумпомощь из Кузбасса для беженцев прибыла в Ростовскую область - РИА Новости, 05.03.2022

Первая гумпомощь из Кузбасса для беженцев прибыла в Ростовскую область

Первые грузовики с гуманитарной помощью из Кузбасса для беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область, сообщает пресс-служба администрации правительства... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:35

2022-03-05T12:35

2022-03-05T12:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

ростовская область

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 5 мар – РИА Новости. Первые грузовики с гуманитарной помощью из Кузбасса для беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ростовскую область, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.Сообщалось, что первые машины с гуманитарной помощью беженцам из Донецкой и Луганской народных республик отправились из Кузбасса 26 февраля."Гуманитарная помощь беженцам из ЛНР и ДНР, собранная кузбассовцами, прибыла в Ростовскую область… В целом кузбассовцы собрали 40 тонн гуманитарной помощи. Жители приносили крупы, макароны, мучные изделия, консервы, сахар, бутилированную воду, средства гигиены, одежду. Кроме того, кемеровские предприниматели передали 20 кроватей с матрацами.Отмечается, что сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР продолжается в Центрах социального обслуживания населения всех муниципалитетов. Их адреса размещены на сайте Министерства социальной защиты Кузбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ростовская область, кемеровская область