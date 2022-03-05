https://ria.ru/20220305/bezhentsy-1776639769.html

Жителей разных стран возмутило поведение украинских беженцев

Жителей разных стран возмутило поведение украинских беженцев - РИА Новости, 05.03.2022

Жителей разных стран возмутило поведение украинских беженцев

Жители Молдавии, Польши и Закарпатья на Западной Украине выразили недовольство поведением украинских беженцев. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T06:19

2022-03-05T06:19

2022-03-05T06:20

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Жители Молдавии, Польши и Закарпатья на Западной Украине выразили недовольство поведением украинских беженцев."Появились такие истории, от которых я в шоке… Вам помогают, а вы хаты обносите, вы "фекаете", вам бассейн подавай", - рассказал пользователь TikTok из Молдавии под ником i_broker, который отметил, что украинцев в его стране встретили с "распростертой душой".Он также возмутился, что некоторые украинцы требуют общаться с ними на украинском языке и оскорбляют русскоязычных. "Ребят, не путайте берега. Многие из молдавских людей, которые пострадали от рук украинцев в 2014-м, 2015-м, 2016-м, 2017-м годах, кому вы колеса резали, номера снимали, машины забирали, это еще помнят", - предупредил он.Украинка из Польши в своем TikTok-аккаунте meduzaa_ua также обратилась к приезжающим в страну соотечественникам. "У вас хватает вообще совести сказать, что мясо, которое вам приготовили, не подсолено, что вам приготовили мясо слишком жирное, что вам нужны наушники для айфона", - возмутилась она.Пожаловалась в TikTok на приехавших беженцев и жительница Закарпатья barbie_bosss. "Они тут всего-навсего пару дней, и уже хотят тут нами командовать", - рассказала она. Девушка сообщила о случаях языковых конфликтов между приезжающими в Закарпатье из других частей страны с местными венгероязычными жителями. "Ты будешь нам рассказывать, как нам говорить и что нам делать? Я не понимаю, что это такое", - добавила она.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС России развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/bezhentsy-1776615321.html

https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776038221.html

донецкая народная республика

россия

молдавия

польша

украина

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в мире, донецкая народная республика, россия, молдавия, tiktok, владимир путин, польша, украина