https://ria.ru/20220305/aviastroenie-1776775620.html
Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин
Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать собственное авиастроение и наращивать внутренние авиаперевозки, будет стремиться ситуацию... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:29
2022-03-05T16:29
2022-03-05T16:56
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать собственное авиастроение и наращивать внутренние авиаперевозки, будет стремиться ситуацию поменять, где возможно - летать за границу."Мы будем развивать собственную авиацию, собственные воздушные суда будем строить, такие как МС-21, Ил-114-300, "Байкал" и так далее. Будем развивать и дальше аэродромную сеть", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний."Будем наращивать внутренние перевозки, там где будем летать за границу - там будем летать, стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять", - добавил президент.
https://ria.ru/20211008/aviastroenie-1753686494.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
16:29 05.03.2022 (обновлено: 16:56 05.03.2022)
Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин
Президент Путин: Россия будет развивать свое авиастроение