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Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин
Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать собственное авиастроение и наращивать внутренние авиаперевозки, будет стремиться ситуацию... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:29
2022-03-05T16:56
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать собственное авиастроение и наращивать внутренние авиаперевозки, будет стремиться ситуацию поменять, где возможно - летать за границу."Мы будем развивать собственную авиацию, собственные воздушные суда будем строить, такие как МС-21, Ил-114-300, "Байкал" и так далее. Будем развивать и дальше аэродромную сеть", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний."Будем наращивать внутренние перевозки, там где будем летать за границу - там будем летать, стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять", - добавил президент.
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общество, владимир путин
16:29 05.03.2022 (обновлено: 16:56 05.03.2022)
 
Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин

Президент Путин: Россия будет развивать свое авиастроение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета во время полета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать собственное авиастроение и наращивать внутренние авиаперевозки, будет стремиться ситуацию поменять, где возможно - летать за границу.
"Мы будем развивать собственную авиацию, собственные воздушные суда будем строить, такие как МС-21, Ил-114-300, "Байкал" и так далее. Будем развивать и дальше аэродромную сеть", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
"Будем наращивать внутренние перевозки, там где будем летать за границу - там будем летать, стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять", - добавил президент.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 14:39
Мишустин заявил о важности импортозамещения в авиастроении
 
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