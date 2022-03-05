https://ria.ru/20220305/aviastroenie-1776775620.html

Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин

Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

Россия будет развивать авиастроение, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать собственное авиастроение и наращивать внутренние авиаперевозки, будет стремиться ситуацию... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:29

2022-03-05T16:29

2022-03-05T16:56

общество

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать собственное авиастроение и наращивать внутренние авиаперевозки, будет стремиться ситуацию поменять, где возможно - летать за границу."Мы будем развивать собственную авиацию, собственные воздушные суда будем строить, такие как МС-21, Ил-114-300, "Байкал" и так далее. Будем развивать и дальше аэродромную сеть", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний."Будем наращивать внутренние перевозки, там где будем летать за границу - там будем летать, стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять", - добавил президент.

https://ria.ru/20211008/aviastroenie-1753686494.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин