https://ria.ru/20220305/aviasoobschenie-1776780095.html

Будем добиваться прямого авиасообщения между городами, заявил Путин

Будем добиваться прямого авиасообщения между городами, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

Будем добиваться прямого авиасообщения между городами, заявил Путин

В России будут решать задачу по налаживанию авиасообщения между небольшими городами, минуя Москву, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:39

2022-03-05T16:39

2022-03-05T17:18

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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. В России будут решать задачу по налаживанию авиасообщения между небольшими городами, минуя Москву, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний."Будем добиваться того, чтобы не нужно было летать из одного маленького населенного пункта в другой через Москву. Это задача номер один. Последовательно, не спеша будем ее решать, и решим обязательно", - сказал он.Территориальная связанность страны является одной из важнейших задач, власти РФ работают над авиапарком и инфраструктурой, заявил президент России Владимир Путин."Это одна из важнейших задач - связанность страны территориальная, поэтому по нескольким направлениям, первое, это воздушные суда российского производства… все это будем развивать. Там, где не хватает локализации, обязательно добьёмся этого. Вторая составляющая - это аэропорты, ведь чтобы летать, нужно откуда-то взлетать и куда-то садиться. Программа у нас большая, обширная. Она идёт. Свыше десятка мероприятий уже проведено, это модернизация, строительство новых полос. И она будет сделана. Безусловно, пойдём по этому пути", - сказал президент во время встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220305/bilety-1776784901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, москва, россия, новости - туризм