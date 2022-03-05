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Туризм
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Будем добиваться прямого авиасообщения между городами, заявил Путин
Будем добиваться прямого авиасообщения между городами, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Будем добиваться прямого авиасообщения между городами, заявил Путин
В России будут решать задачу по налаживанию авиасообщения между небольшими городами, минуя Москву, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:39
2022-03-05T17:18
общество
владимир путин
москва
россия
туризм
новости - туризм
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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. В России будут решать задачу по налаживанию авиасообщения между небольшими городами, минуя Москву, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний."Будем добиваться того, чтобы не нужно было летать из одного маленького населенного пункта в другой через Москву. Это задача номер один. Последовательно, не спеша будем ее решать, и решим обязательно", - сказал он.Территориальная связанность страны является одной из важнейших задач, власти РФ работают над авиапарком и инфраструктурой, заявил президент России Владимир Путин."Это одна из важнейших задач - связанность страны территориальная, поэтому по нескольким направлениям, первое, это воздушные суда российского производства… все это будем развивать. Там, где не хватает локализации, обязательно добьёмся этого. Вторая составляющая - это аэропорты, ведь чтобы летать, нужно откуда-то взлетать и куда-то садиться. Программа у нас большая, обширная. Она идёт. Свыше десятка мероприятий уже проведено, это модернизация, строительство новых полос. И она будет сделана. Безусловно, пойдём по этому пути", - сказал президент во время встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20220305/bilety-1776784901.html
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общество, владимир путин, москва, россия, новости - туризм
16:39 05.03.2022 (обновлено: 17:18 05.03.2022)
 
Будем добиваться прямого авиасообщения между городами, заявил Путин

Президент Путин заявил, что власти будут добиваться прямого авиасообщения между городами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТранспортировка багажа в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II
Транспортировка багажа в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Транспортировка багажа в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. Архивное фото
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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. В России будут решать задачу по налаживанию авиасообщения между небольшими городами, минуя Москву, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
"Будем добиваться того, чтобы не нужно было летать из одного маленького населенного пункта в другой через Москву. Это задача номер один. Последовательно, не спеша будем ее решать, и решим обязательно", - сказал он.
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Территориальная связанность страны является одной из важнейших задач, власти РФ работают над авиапарком и инфраструктурой, заявил президент России Владимир Путин.
"Это одна из важнейших задач - связанность страны территориальная, поэтому по нескольким направлениям, первое, это воздушные суда российского производства… все это будем развивать. Там, где не хватает локализации, обязательно добьёмся этого. Вторая составляющая - это аэропорты, ведь чтобы летать, нужно откуда-то взлетать и куда-то садиться. Программа у нас большая, обширная. Она идёт. Свыше десятка мероприятий уже проведено, это модернизация, строительство новых полос. И она будет сделана. Безусловно, пойдём по этому пути", - сказал президент во время встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
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