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Туризм
https://ria.ru/20220305/aviaperevozki-1776778597.html
Путин пообещал увеличение субсидирования региональных авиаперевозок
Путин пообещал увеличение субсидирования региональных авиаперевозок - РИА Новости, 05.03.2022
Путин пообещал увеличение субсидирования региональных авиаперевозок
Власти РФ будут увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:36
2022-03-05T16:53
владимир путин
туризм
экономика
дальний восток
россия
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти РФ будут увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок, заявил президент России Владимир Путин."Будем и дальше, конечно, субсидировать отдельные перевозки, ну, прежде всего, конечно, имеется в виду Дальний Восток и компания, которая там работает, "Аврора". Мы в этом году в пять раз увеличили субсидирование на этих линиях, до 6 миллиардов рублей. Если потребуется, увеличим еще. Так что будем добиваться того, чтобы не нужно было летать из одного маленького населенного пункта в другой через Москву", - сказал Путин во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, отвечая на вопрос о том, как будет развиваться региональная авиация в ближайшие годы."Только что говорил по поводу субсидирования этих перевозок, в том числе на Дальний Восток, некоторые другие территории, будем увеличивать эту поддержку, будем развивать транспортную инфраструктуру, самолеты свои производить. И, конечно, будем делать все для того, чтобы связанность страны была на должном уровне, чтобы граждане наши чувствовали это на себе", - добавил президент.
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владимир путин, экономика, дальний восток, россия, новости - туризм, туризм
16:36 05.03.2022 (обновлено: 16:53 05.03.2022)
 
Путин пообещал увеличение субсидирования региональных авиаперевозок

Президент Путин: власти будут увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти РФ будут увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок, заявил президент России Владимир Путин.
"Будем и дальше, конечно, субсидировать отдельные перевозки, ну, прежде всего, конечно, имеется в виду Дальний Восток и компания, которая там работает, "Аврора". Мы в этом году в пять раз увеличили субсидирование на этих линиях, до 6 миллиардов рублей. Если потребуется, увеличим еще. Так что будем добиваться того, чтобы не нужно было летать из одного маленького населенного пункта в другой через Москву", - сказал Путин во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, отвечая на вопрос о том, как будет развиваться региональная авиация в ближайшие годы.
"Только что говорил по поводу субсидирования этих перевозок, в том числе на Дальний Восток, некоторые другие территории, будем увеличивать эту поддержку, будем развивать транспортную инфраструктуру, самолеты свои производить. И, конечно, будем делать все для того, чтобы связанность страны была на должном уровне, чтобы граждане наши чувствовали это на себе", - добавил президент.
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