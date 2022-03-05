https://ria.ru/20220305/aktsiya-1776796792.html
Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир"
Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир" - РИА Новости, 05.03.2022
Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир"
Тверская область присоединилась к всероссийской хоровой акции "ZаМир", в рамках которой хоровые коллективы исполняют песню "Хотят ли русские войны" в знаковом... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:33
2022-03-05T17:33
2022-03-05T17:33
тверская область
тверская область
ржев
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
"голос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776794274_66:144:975:655_1920x0_80_0_0_6f2de76845e79e0b2aac7b963e3b98ba.jpg
ТВЕРЬ, 5 мар — РИА Новости. Тверская область присоединилась к всероссийской хоровой акции "ZаМир", в рамках которой хоровые коллективы исполняют песню "Хотят ли русские войны" в знаковом месте для того или иного региона, города, сообщает пресс-служба областного правительства.В Верхневолжье площадкой проведения акции стал Ржевский мемориал Советскому солдату. Там в субботу, 5 марта, композицию исполнили хоровые коллективы Тверской области.Участниками акции стали исполнители самых разных возрастов: от учащихся детских школ искусств до хоров ветеранов, а также юнармейцы. Солистом хора выступил Кирилл Суслов, уроженец города Ржева, финалист проекта "Голос" на Первом канале. В общей сложности событие объединило более 250 человек.Акция завершилась возложением цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220303/godovschina-1776289682.html
тверская область
ржев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776794274_110:139:798:655_1920x0_80_0_0_3a00408c1748f47318445758ba9af0a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, ржев, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, "голос"