https://ria.ru/20220305/aktsiya-1776796792.html

Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир"

Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир" - РИА Новости, 05.03.2022

Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир"

Тверская область присоединилась к всероссийской хоровой акции "ZаМир", в рамках которой хоровые коллективы исполняют песню "Хотят ли русские войны" в знаковом... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:33

2022-03-05T17:33

2022-03-05T17:33

тверская область

тверская область

ржев

признание днр и лнр в россии

эвакуация жителей днр и лнр в россию

"голос"

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ТВЕРЬ, 5 мар — РИА Новости. Тверская область присоединилась к всероссийской хоровой акции "ZаМир", в рамках которой хоровые коллективы исполняют песню "Хотят ли русские войны" в знаковом месте для того или иного региона, города, сообщает пресс-служба областного правительства.В Верхневолжье площадкой проведения акции стал Ржевский мемориал Советскому солдату. Там в субботу, 5 марта, композицию исполнили хоровые коллективы Тверской области.Участниками акции стали исполнители самых разных возрастов: от учащихся детских школ искусств до хоров ветеранов, а также юнармейцы. Солистом хора выступил Кирилл Суслов, уроженец города Ржева, финалист проекта "Голос" на Первом канале. В общей сложности событие объединило более 250 человек.Акция завершилась возложением цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220303/godovschina-1776289682.html

тверская область

ржев

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Алёна Пава

тверская область, ржев, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, "голос"