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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20220305/aktsiya-1776796792.html
Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир"
Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир" - РИА Новости, 05.03.2022
Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир"
Тверская область присоединилась к всероссийской хоровой акции "ZаМир", в рамках которой хоровые коллективы исполняют песню "Хотят ли русские войны" в знаковом... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:33
2022-03-05T17:33
тверская область
тверская область
ржев
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
"голос"
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ТВЕРЬ, 5 мар — РИА Новости. Тверская область присоединилась к всероссийской хоровой акции "ZаМир", в рамках которой хоровые коллективы исполняют песню "Хотят ли русские войны" в знаковом месте для того или иного региона, города, сообщает пресс-служба областного правительства.В Верхневолжье площадкой проведения акции стал Ржевский мемориал Советскому солдату. Там в субботу, 5 марта, композицию исполнили хоровые коллективы Тверской области.Участниками акции стали исполнители самых разных возрастов: от учащихся детских школ искусств до хоров ветеранов, а также юнармейцы. Солистом хора выступил Кирилл Суслов, уроженец города Ржева, финалист проекта "Голос" на Первом канале. В общей сложности событие объединило более 250 человек.Акция завершилась возложением цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, отметили в пресс-службе.
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тверская область, ржев, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, "голос"
17:33 05.03.2022
 

Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир"

© Фото : пресс-служба Тверской областиТверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции "ZаМир"
Тверская область присоединилось к всероссийской хоровой акции ZаМир - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : пресс-служба Тверской области
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ТВЕРЬ, 5 мар — РИА Новости. Тверская область присоединилась к всероссийской хоровой акции "ZаМир", в рамках которой хоровые коллективы исполняют песню "Хотят ли русские войны" в знаковом месте для того или иного региона, города, сообщает пресс-служба областного правительства.
В Верхневолжье площадкой проведения акции стал Ржевский мемориал Советскому солдату. Там в субботу, 5 марта, композицию исполнили хоровые коллективы Тверской области.
Участниками акции стали исполнители самых разных возрастов: от учащихся детских школ искусств до хоров ветеранов, а также юнармейцы. Солистом хора выступил Кирилл Суслов, уроженец города Ржева, финалист проекта "Голос" на Первом канале. В общей сложности событие объединило более 250 человек.
Акция завершилась возложением цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, отметили в пресс-службе.
В Ржеве отметили 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 15:59Тверская область
В Ржеве отметили 79 годовщину освобождения от фашистских захватчиков
 
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