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МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций
МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций - РИА Новости, 05.03.2022
МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций
МВД РФ в субботу предупредило, что все попытки проведения акций, не согласованных с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:45
2022-03-05T12:58
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МВД РФ в субботу предупредило, что все попытки проведения акций, не согласованных с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены.Отмечается, что в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в российских регионах. Руководством МВД РФ поручено провести дополнительные мероприятия по обеспечению правопорядка."МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", - говорится в сообщении.Полиция призвала граждан не реагировать на провокации, воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения акций, а также предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых и детей.
https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
12:45 05.03.2022 (обновлено: 12:58 05.03.2022)
 
МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций

МВД предупредило, что будет незамедлительно пресекать все попытки несогласованных акций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МВД РФ в субботу предупредило, что все попытки проведения акций, не согласованных с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены.
Отмечается, что в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в российских регионах. Руководством МВД РФ поручено провести дополнительные мероприятия по обеспечению правопорядка.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме предложили отправлять в Донбасс участников незаконных акций
"МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", - говорится в сообщении.
Полиция призвала граждан не реагировать на провокации, воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения акций, а также предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых и детей.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 17:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Москве арестовали около 60 участников несанкционированных акций протеста
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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