https://ria.ru/20220305/aktsii-1776702339.html

МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций

МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций - РИА Новости, 05.03.2022

МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций

МВД РФ в субботу предупредило, что все попытки проведения акций, не согласованных с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:45

2022-03-05T12:45

2022-03-05T12:58

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МВД РФ в субботу предупредило, что все попытки проведения акций, не согласованных с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены.Отмечается, что в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в российских регионах. Руководством МВД РФ поручено провести дополнительные мероприятия по обеспечению правопорядка."МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", - говорится в сообщении.Полиция призвала граждан не реагировать на провокации, воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения акций, а также предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых и детей.

https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html

https://ria.ru/20220301/arest-1775888100.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия