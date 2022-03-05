https://ria.ru/20220305/aktsii-1776702339.html
МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций
МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций - РИА Новости, 05.03.2022
МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций
МВД РФ в субботу предупредило, что все попытки проведения акций, не согласованных с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:45
2022-03-05T12:45
2022-03-05T12:58
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МВД РФ в субботу предупредило, что все попытки проведения акций, не согласованных с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены.Отмечается, что в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в российских регионах. Руководством МВД РФ поручено провести дополнительные мероприятия по обеспечению правопорядка."МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", - говорится в сообщении.Полиция призвала граждан не реагировать на провокации, воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения акций, а также предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых и детей.
https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
12:45 05.03.2022 (обновлено: 12:58 05.03.2022)
МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций
МВД предупредило, что будет незамедлительно пресекать все попытки несогласованных акций
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
МВД РФ в субботу предупредило
, что все попытки проведения акций, не согласованных с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены.
Отмечается, что в интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в российских регионах. Руководством МВД РФ поручено провести дополнительные мероприятия по обеспечению правопорядка.
"МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", - говорится в сообщении.
Полиция призвала граждан не реагировать на провокации, воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения акций, а также предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых и детей.