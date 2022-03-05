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"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы по России и в Минск

"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы по России и в Минск - РИА Новости, 05.03.2022

"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы по России и в Минск

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы в Минск и по России, сообщает перевозчик. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:59

2022-03-05T14:59

2022-03-05T15:13

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы в Минск и по России, сообщает перевозчик."Аэрофлот" продолжит в полном объёме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введённых временных ограничений полётов в города юга страны. Также продолжаются полёты в/из Минска (Белоруссия)", - говорится в сообщении.Ранее "Аэрофлот" проинформировал, что приостанавливает все полеты за рубеж, а также не будет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в РФ с вылетом после 8 марта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, аэрофлот, белоруссия, минск, россия