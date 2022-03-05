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Туризм
https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776745617.html
"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы по России и в Минск
"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы по России и в Минск - РИА Новости, 05.03.2022
"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы по России и в Минск
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы в Минск и по России, сообщает перевозчик. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:59
2022-03-05T15:13
туризм
новости - туризм
аэрофлот
белоруссия
минск
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы в Минск и по России, сообщает перевозчик."Аэрофлот" продолжит в полном объёме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введённых временных ограничений полётов в города юга страны. Также продолжаются полёты в/из Минска (Белоруссия)", - говорится в сообщении.Ранее "Аэрофлот" проинформировал, что приостанавливает все полеты за рубеж, а также не будет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в РФ с вылетом после 8 марта.
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новости - туризм, аэрофлот, белоруссия, минск, россия
14:59 05.03.2022 (обновлено: 15:13 05.03.2022)
 
"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы по России и в Минск

"Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы по России и в Минск

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" продолжит выполнять рейсы в Минск и по России, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" продолжит в полном объёме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введённых временных ограничений полётов в города юга страны. Также продолжаются полёты в/из Минска (Белоруссия)", - говорится в сообщении.
Ранее "Аэрофлот" проинформировал, что приостанавливает все полеты за рубеж, а также не будет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в РФ с вылетом после 8 марта.
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