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"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта - РИА Новости, 05.03.2022
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все полеты за рубеж. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:51
2022-03-05T16:03
аэрофлот
в мире
россия
белоруссия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все полеты за рубеж.Исключение составят рейсы в Минск.С 6 марта компания перестанет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в Россию с вылетом после 8 марта, сообщает перевозчик.Перевозчик объяснил это "дополнительными обстоятельствами, препятствующими выполнению полетов"."Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)", — сообщили в "Аэрофлоте".Внутри страны полеты продолжатся в полном объеме, кроме рейсов через аэропорты на юге страны — из-за ограничений, о которых сообщалось ранее.Владельцы билетов на отмененные рейсы cмогут вернуть их полную стоимость. Пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках обратный билет в Россию, могут обратиться к перевозчику и переоформить его на дату до окончания полетов."Для пассажиров, которые к моменту прекращения полетов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию. В этой связи необходимо следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным", — отмечает компания.Чтобы снизить нагрузку на работу контакт-центра и офисов продаж, компания позволит вернуть деньги за неиспользованный перелет до конца 2022 года или переоформить ее на другой маршрут.Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов.
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аэрофлот, в мире, россия, белоруссия
14:51 05.03.2022 (обновлено: 16:03 05.03.2022)
 
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта

"Аэрофлот" объявил о приостановке всех международных рейсов с 8 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Новосибирск
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Новосибирск
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все полеты за рубеж.
Исключение составят рейсы в Минск.
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С 6 марта компания перестанет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в Россию с вылетом после 8 марта, сообщает перевозчик.
Перевозчик объяснил это "дополнительными обстоятельствами, препятствующими выполнению полетов".
"Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)", — сообщили в "Аэрофлоте".
Внутри страны полеты продолжатся в полном объеме, кроме рейсов через аэропорты на юге страны — из-за ограничений, о которых сообщалось ранее.
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Владельцы билетов на отмененные рейсы cмогут вернуть их полную стоимость. Пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках обратный билет в Россию, могут обратиться к перевозчику и переоформить его на дату до окончания полетов.
"Для пассажиров, которые к моменту прекращения полетов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию. В этой связи необходимо следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным", — отмечает компания.
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Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов.
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