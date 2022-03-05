https://ria.ru/20220305/aeroflot-1776743454.html
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта - РИА Новости, 05.03.2022
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все полеты за рубеж. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:51
2022-03-05T14:51
2022-03-05T16:03
аэрофлот
в мире
россия
белоруссия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все полеты за рубеж.Исключение составят рейсы в Минск.С 6 марта компания перестанет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в Россию с вылетом после 8 марта, сообщает перевозчик.Перевозчик объяснил это "дополнительными обстоятельствами, препятствующими выполнению полетов"."Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)", — сообщили в "Аэрофлоте".Внутри страны полеты продолжатся в полном объеме, кроме рейсов через аэропорты на юге страны — из-за ограничений, о которых сообщалось ранее.Владельцы билетов на отмененные рейсы cмогут вернуть их полную стоимость. Пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках обратный билет в Россию, могут обратиться к перевозчику и переоформить его на дату до окончания полетов."Для пассажиров, которые к моменту прекращения полетов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию. В этой связи необходимо следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным", — отмечает компания.Чтобы снизить нагрузку на работу контакт-центра и офисов продаж, компания позволит вернуть деньги за неиспользованный перелет до конца 2022 года или переоформить ее на другой маршрут.Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов.
https://ria.ru/20220304/s7-1776467453.html
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html
https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html
https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, в мире, россия, белоруссия
14:51 05.03.2022 (обновлено: 16:03 05.03.2022)
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
"Аэрофлот" объявил о приостановке всех международных рейсов с 8 марта
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все полеты за рубеж.
Исключение составят рейсы в Минск.
С 6 марта компания перестанет пускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в Россию с вылетом после 8 марта, сообщает перевозчик.
Перевозчик объяснил это "дополнительными обстоятельствами, препятствующими выполнению полетов".
"Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора
" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999)", — сообщили в "Аэрофлоте".
Внутри страны полеты продолжатся в полном объеме, кроме рейсов через аэропорты на юге страны — из-за ограничений, о которых сообщалось ранее.
Владельцы билетов на отмененные рейсы cмогут вернуть их полную стоимость. Пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках обратный билет в Россию, могут обратиться к перевозчику и переоформить его на дату до окончания полетов.
"Для пассажиров, которые к моменту прекращения полетов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию. В этой связи необходимо следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным", — отмечает компания.
Чтобы снизить нагрузку на работу контакт-центра и офисов продаж, компания позволит вернуть деньги за неиспользованный перелет до конца 2022 года или переоформить ее на другой маршрут.
Росавиация
рекомендовала отечественным авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов.