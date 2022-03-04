В Ленобласти рост ввода жилья в начале 2022 года составил 20,5%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. В Ленинградской области за первые два месяца 2022 года введено в строй жилья на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель председателя регионального правительства Евгений Барановский
По его словам, за первые два месяца в регионе ввели в эксплуатацию 812,98 тысячи квадратных метров жилья.
"Мы видим положительную динамику по вводу жилья уже в начале этого года. В феврале показатель ввода ИЖС достиг 532,08 тысячи квадратных метров. Покупатели чаще вкладывают свои средства в загородную недвижимость. В то же время, ввод площадей в многоквартирных домах достиг 280,9 тысячи квадратных метров. В итоге рост объема вводимого жилья в Ленинградской области по отношению к прошлому году составил 20,5%", — отметил Барановский.
Согласно данным Росреестра за два месяца в Ленинградской области на кадастровый учет поставили 3825 домовладений. При этом на садовых участках зарегистрированы 79,4 тысячи квадратных метров ИЖС. На первом месте по объему площади и количеству учтенных домов традиционно оказался Всеволожский район, на втором - Ломоносовский район, на третьем — Выборгский район.
"Объем ввода жилья в Ленинградской области за 2021 год составил 3,39 миллиона квадратных метров. Обеспеченность вводимым жильем - около 1,8 квадратных метра на одного человека. Такие показатели позволили привлекать федеральные средства на реализацию ключевых программ нацпроекта "Жилье и городская среда": "Стимул", "Чистая" вода", "Комфортная городская среда". В 2021 году в ряде муниципальных районов был достигнут баланс ввода многоквартирного жилья и ИЖС. При этом объем работ по строительству в прошлом году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7% по сравнению с 2020 годом", – добавили в пресс-службе обладминистрации.