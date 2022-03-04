https://ria.ru/20220304/zhile-1776569933.html

В Ленобласти рост ввода жилья в начале 2022 года составил 20,5%

В Ленобласти рост ввода жилья в начале 2022 года составил 20,5% - РИА Новости, 04.03.2022

В Ленобласти рост ввода жилья в начале 2022 года составил 20,5%

В Ленинградской области за первые два месяца 2022 года введено в строй жилья на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:40

2022-03-04T17:40

2022-03-04T17:40

ленинградская область

ленинградская область

выборгский район

ломоносовский район

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. В Ленинградской области за первые два месяца 2022 года введено в строй жилья на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель председателя регионального правительства Евгений БарановскийПо его словам, за первые два месяца в регионе ввели в эксплуатацию 812,98 тысячи квадратных метров жилья.Согласно данным Росреестра за два месяца в Ленинградской области на кадастровый учет поставили 3825 домовладений. При этом на садовых участках зарегистрированы 79,4 тысячи квадратных метров ИЖС. На первом месте по объему площади и количеству учтенных домов традиционно оказался Всеволожский район, на втором - Ломоносовский район, на третьем — Выборгский район.

https://ria.ru/20220302/blagoustroystvo-1776060454.html

ленинградская область

выборгский район

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

ленинградская область, выборгский район, ломоносовский район, жилье