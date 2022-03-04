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КНР усилит защиту биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения
КНР усилит защиту биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения - РИА Новости, 04.03.2022
КНР усилит защиту биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения
Китай приложит огромные усилия для защиты диких видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, а также мест их обитания в период 14-й... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:04
2022-03-04T13:04
россия-китай: главное
китай
животные
всемирный день дикой природы
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МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай приложит огромные усилия для защиты диких видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, а также мест их обитания в период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), сообщили в четверг в Государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР.Будут приняты чрезвычайные меры для защиты 48 видов диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе маньчжурских тигров, а также 50 видов вымирающих диких растений, таких как пихта бешаньзунская, сообщили в ведомстве.В течение этого периода власти страны будут стремиться обеспечить 10-процентное увеличение общей площади важных ареалов, создать базу разведения и генный банк для редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, а также начать сохранение растений с низкой популяцией за пределами ареалов их обитания.В последние годы Китай предпринимает последовательные усилия по защите диких животных и ареалов их обитания, а также по содействию сохранению диких растений как в пределах, так и за их пределами.За последние четыре десятилетия численность диких гигантских панд выросла с 1 114 до 1 864 особей, а популяция азиатских слонов выросла со 180 в 1985 году примерно до 300 в настоящее время. При этом популяция хайнаньских гиббонов увеличилась с не более чем 10 в двух стаях в 1980 году до 35 особей в пяти стаях.В прошедший четверг весь мир отмечал Всемирный день дикой природы, создание которого было нацелено на повышение знаний общественности о дикой флоре и фауне мира.
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китай, животные, всемирный день дикой природы
13:04 04.03.2022
 

КНР усилит защиту биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения

© AP Photo / Ng Han GuanТигр в зоопарке Харбина
Тигр в зоопарке Харбина - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай приложит огромные усилия для защиты диких видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, а также мест их обитания в период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), сообщили в четверг в Государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР.
Будут приняты чрезвычайные меры для защиты 48 видов диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе маньчжурских тигров, а также 50 видов вымирающих диких растений, таких как пихта бешаньзунская, сообщили в ведомстве.
В течение этого периода власти страны будут стремиться обеспечить 10-процентное увеличение общей площади важных ареалов, создать базу разведения и генный банк для редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, а также начать сохранение растений с низкой популяцией за пределами ареалов их обитания.
В последние годы Китай предпринимает последовательные усилия по защите диких животных и ареалов их обитания, а также по содействию сохранению диких растений как в пределах, так и за их пределами.
За последние четыре десятилетия численность диких гигантских панд выросла с 1 114 до 1 864 особей, а популяция азиатских слонов выросла со 180 в 1985 году примерно до 300 в настоящее время. При этом популяция хайнаньских гиббонов увеличилась с не более чем 10 в двух стаях в 1980 году до 35 особей в пяти стаях.
В прошедший четверг весь мир отмечал Всемирный день дикой природы, создание которого было нацелено на повышение знаний общественности о дикой флоре и фауне мира.
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