https://ria.ru/20220304/zaschita-1776474100.html

КНР усилит защиту биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения

КНР усилит защиту биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения - РИА Новости, 04.03.2022

КНР усилит защиту биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения

Китай приложит огромные усилия для защиты диких видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, а также мест их обитания в период 14-й... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:04

2022-03-04T13:04

2022-03-04T13:04

россия-китай: главное

китай

животные

всемирный день дикой природы

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МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай приложит огромные усилия для защиты диких видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, а также мест их обитания в период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), сообщили в четверг в Государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР.Будут приняты чрезвычайные меры для защиты 48 видов диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе маньчжурских тигров, а также 50 видов вымирающих диких растений, таких как пихта бешаньзунская, сообщили в ведомстве.В течение этого периода власти страны будут стремиться обеспечить 10-процентное увеличение общей площади важных ареалов, создать базу разведения и генный банк для редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, а также начать сохранение растений с низкой популяцией за пределами ареалов их обитания.В последние годы Китай предпринимает последовательные усилия по защите диких животных и ареалов их обитания, а также по содействию сохранению диких растений как в пределах, так и за их пределами.За последние четыре десятилетия численность диких гигантских панд выросла с 1 114 до 1 864 особей, а популяция азиатских слонов выросла со 180 в 1985 году примерно до 300 в настоящее время. При этом популяция хайнаньских гиббонов увеличилась с не более чем 10 в двух стаях в 1980 году до 35 особей в пяти стаях.В прошедший четверг весь мир отмечал Всемирный день дикой природы, создание которого было нацелено на повышение знаний общественности о дикой флоре и фауне мира.

https://ria.ru/20210527/garmoniya-1734459622.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, животные, всемирный день дикой природы