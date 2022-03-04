https://ria.ru/20220304/zakonoproekt-1776431066.html

Законопроект об ответственности за фейки направят в Совфед, заявил Володин

Законопроект об ответственности за фейки направят в Совфед, заявил Володин - РИА Новости, 04.03.2022

Законопроект об ответственности за фейки направят в Совфед, заявил Володин

Принятый Госдумой на пленарном заседании в пятницу законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T10:32

2022-03-04T10:32

2022-03-04T12:23

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Принятый Госдумой на пленарном заседании в пятницу законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооруженных сил РФ будет незамедлительно направлен в Совет Федерации сегодня, затем документ окажется на столе у президента РФ, поэтому реализация норм инициативы ожидается уже завтра, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента РФ", - сказал Володин на заседании.По его словам, есть возможность, что уже завтра нормы закона прямого действия "заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши ВС, понести очень жесткое наказание"."Хотелось бы, чтобы все понимали, и общество понимало, что мы это делаем для того, чтобы защитить наших солдат, офицеров", - добавил он.Законопроектом, в частности, вводятся уголовное наказание и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/zakon-1776429010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф