10:32 04.03.2022 (обновлено: 12:23 04.03.2022)
Законопроект об ответственности за фейки направят в Совфед, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что авторы фейков о ВС могут понести наказание уже завтра
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Принятый Госдумой на пленарном заседании в пятницу законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооруженных сил РФ будет незамедлительно направлен в Совет Федерации сегодня, затем документ окажется на столе у президента РФ, поэтому реализация норм инициативы ожидается уже завтра, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента РФ", - сказал Володин на заседании.
По его словам, есть возможность, что уже завтра нормы закона прямого действия "заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши ВС, понести очень жесткое наказание".
"Хотелось бы, чтобы все понимали, и общество понимало, что мы это делаем для того, чтобы защитить наших солдат, офицеров", - добавил он.
Законопроектом, в частности, вводятся уголовное наказание и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.