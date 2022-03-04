https://ria.ru/20220304/zabroshki-1776435724.html

Голова на блюде и сокровища полковника. Легенды заброшек Сочи

Голова на блюде и сокровища полковника. Легенды заброшек Сочи - РИА Новости, 04.03.2022

Голова на блюде и сокровища полковника. Легенды заброшек Сочи

Шикарный ресторан на горе Ахун закрывался не меньше трех раз, а сейчас заброшен. Якобы рядом видят призрак невесты, погибшей в аварии, а в 90-е на воровской сходке в ресторан внесли… человеческую голову. Еще одно “мистическое” место - дом отдыха “Красный штурм” , где до сих пор разбивают стены в поисках клада бывшего владельца - полковника Квитко.

2022-03-04T12:00

2022-03-04T12:00

2022-03-04T12:00

какая-то мистика

подкаст

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Голова на блюде и сокровища полковника. Легенды заброшек Сочи Шикарный ресторан на горе Ахун закрывался не меньше трех раз, а сейчас заброшен. Якобы рядом видят призрак невесты, погибшей в аварии, а в 90-е на воровской сходке в ресторан внесли… человеческую голову. Еще одно “мистическое” место - дом отдыха “Красный штурм” , где до сих пор разбивают стены в поисках клада бывшего владельца - полковника Квитко. audio/mpeg

Голова на блюде и сокровища полковника. Легенды заброшек Сочи Шикарный ресторан на горе Ахун закрывался не меньше трех раз, а сейчас заброшен. Якобы рядом видят призрак невесты, погибшей в аварии, а в 90-е на воровской сходке в ресторан внесли… человеческую голову. Еще одно “мистическое” место - дом отдыха “Красный штурм” , где до сих пор разбивают стены в поисках клада бывшего владельца - полковника Квитко. audio/mpeg

О легендах самых известных сочинских “заброшек”, куда туристы приезжают пощекотать нервы, рассказывает сочинский экскурсовод Ирина Крылова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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