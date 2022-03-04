https://ria.ru/20220304/vandaly-1776495094.html

Посольство России призвало власти Эстонии принять меры против вандалов

Посольство России призвало власти Эстонии принять меры против вандалов - РИА Новости, 04.03.2022

Посольство России призвало власти Эстонии принять меры против вандалов

Посольство РФ в Таллине после акта вандализма призвало Эстонию принять меры по обеспечению безопасности российского диппредставительства в эстонской столице. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:04

2022-03-04T14:04

2022-03-04T14:04

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Таллине после акта вандализма призвало Эстонию принять меры по обеспечению безопасности российского диппредставительства в эстонской столице.В посольстве отмечают, что в четверг вечером был совершен акт вандализма в отношении здания посольства России в Эстонии, в результате которого было разбито стекло и поврежден исторический витраж, был причинен материальный ущерб. Как уточнили в посольстве, полиция задержала виновного. Представители дипведомства передали правоохранителям видеозапись об инциденте."Ожидаем, что эстонская сторона примет необходимые меры по обеспечению безопасности и нормального функционирования российского диппредставительства в Таллине, как это предусмотрено Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г., а виновный в содеянном будет привлечён к ответственности и наказан в соответствии с законодательством Эстонской Республики", - отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.Как добавили в посольстве, случившееся стало следствием атмосферы, "которая искусственно нагнетается вокруг российской дипмиссии при снисходительном отношении официальных властей к агрессивно настроенным элементам".Ранее посольство РФ в Эстонии призвало россиян, проживающих в этих странах, соблюдать повышенные меры безопасности на фоне антироссийских акций со стороны агрессивно настроенных лиц.

https://ria.ru/20220301/zapret-1775869568.html

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Станислав Ванд

в мире, эстония, россия, таллин