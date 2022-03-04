Посольство России призвало власти Эстонии принять меры против вандалов
Посольство России в Таллине призвало власти Эстонии принять меры после актов вандализма
© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство РФ в Таллине
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Таллине после акта вандализма призвало Эстонию принять меры по обеспечению безопасности российского диппредставительства в эстонской столице.
В посольстве отмечают, что в четверг вечером был совершен акт вандализма в отношении здания посольства России в Эстонии, в результате которого было разбито стекло и поврежден исторический витраж, был причинен материальный ущерб. Как уточнили в посольстве, полиция задержала виновного. Представители дипведомства передали правоохранителям видеозапись об инциденте.
"Ожидаем, что эстонская сторона примет необходимые меры по обеспечению безопасности и нормального функционирования российского диппредставительства в Таллине, как это предусмотрено Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г., а виновный в содеянном будет привлечён к ответственности и наказан в соответствии с законодательством Эстонской Республики", - отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.
Как добавили в посольстве, случившееся стало следствием атмосферы, "которая искусственно нагнетается вокруг российской дипмиссии при снисходительном отношении официальных властей к агрессивно настроенным элементам".
Ранее посольство РФ в Эстонии призвало россиян, проживающих в этих странах, соблюдать повышенные меры безопасности на фоне антироссийских акций со стороны агрессивно настроенных лиц.