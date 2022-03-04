https://ria.ru/20220304/ukraina-1776533049.html

МИД Италии заявил об открытии линии с Россией по гумвопросам на Украине

МИД Италии заявил об открытии линии с Россией по гумвопросам на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

МИД Италии заявил об открытии линии с Россией по гумвопросам на Украине

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо после совета министров иностранных дел стран НАТО заявил об открытии горячей линии по гуманитарным вопросам с Россией по... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:36

2022-03-04T15:36

2022-03-04T15:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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РИМ, 4 мар – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо после совета министров иностранных дел стран НАТО заявил об открытии горячей линии по гуманитарным вопросам с Россией по Украине."Мы открыли горячую линию с Россией для эвакуации мирных жителей с Украины. Это работа, которую мы будем вести с гуманитарной точки зрения с Кризисным центром (МИД Италии - ред.) и разведывательными службами", - приводит слова министра агентство Ansa.Ди Майо также поблагодарил все итальянские государственные организации, которые будут привлечены для эвакуации мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, мид италии, россия, украина, италия, луиджи ди майо