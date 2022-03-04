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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776531700.html
Кадыров уверен, что националисты на Украине готовились к агрессии
Кадыров уверен, что националисты на Украине готовились к агрессии - РИА Новости, 04.03.2022
Кадыров уверен, что националисты на Украине готовились к агрессии
Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале в Telegram заявил, что теперь у каждого не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:33
2022-03-04T15:58
в мире
украина
рамзан кадыров
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
европа
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ГРОЗНЫЙ, 4 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале в Telegram заявил, что теперь у каждого не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России."Девятый день спецоперации на Украине. За эти дни стало очевидно, что мы имеем дело не просто с бандеровцами, а с безжалостными убийцами, которые не брезгуют никакими методами. Они и их фанатики погрузили всю Украину в полный мрак. Бесконечный поток лживой информации, распространяемый из Киева и подхватываемый Европой, окутал весь мир... теперь у каждого из нас не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России. Мы их опередили, и это спасло сотни тысяч, а может, и миллионы жизней. Спецоперацию непременно надо довести до полного разгрома последователей Бандеры", - написал Кадыров.Он заявил, у страны есть все силы завершить начатое."Только вперед и ни шагу назад. У нас есть все силы, чтобы завершить начатое, а если понадобится, то вся Россия сегодня - это добровольцы. Я всегда заявлял, что Владимир Путин - дальновидный стратег. И мы с нетерпением ждём его очередного приказа. Просто скажите. Мы готовы. Мы все в резерве!", - написал глава Чечни.По словам президента РФ Владимира Путина, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе спецоперации погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, рамзан кадыров, владимир путин, россия, европа
15:33 04.03.2022 (обновлено: 15:58 04.03.2022)
 
Кадыров уверен, что националисты на Украине готовились к агрессии

Глава Чечни Кадыров заявил, что украинские националисты готовили агрессию против России

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале в Telegram заявил, что теперь у каждого не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России.
"Девятый день спецоперации на Украине. За эти дни стало очевидно, что мы имеем дело не просто с бандеровцами, а с безжалостными убийцами, которые не брезгуют никакими методами. Они и их фанатики погрузили всю Украину в полный мрак. Бесконечный поток лживой информации, распространяемый из Киева и подхватываемый Европой, окутал весь мир... теперь у каждого из нас не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России. Мы их опередили, и это спасло сотни тысяч, а может, и миллионы жизней. Спецоперацию непременно надо довести до полного разгрома последователей Бандеры", - написал Кадыров.
Он заявил, у страны есть все силы завершить начатое.
"Только вперед и ни шагу назад. У нас есть все силы, чтобы завершить начатое, а если понадобится, то вся Россия сегодня - это добровольцы. Я всегда заявлял, что Владимир Путин - дальновидный стратег. И мы с нетерпением ждём его очередного приказа. Просто скажите. Мы готовы. Мы все в резерве!", - написал глава Чечни.
По словам президента РФ Владимира Путина, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе спецоперации погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРамзан КадыровВладимир ПутинРоссияЕвропа
 
 
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