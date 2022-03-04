15:33 04.03.2022 (обновлено: 15:58 04.03.2022)
Кадыров уверен, что националисты на Украине готовились к агрессии
Глава Чечни Кадыров заявил, что украинские националисты готовили агрессию против России
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в канале в Telegram заявил, что теперь у каждого не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России.
"Девятый день спецоперации на Украине. За эти дни стало очевидно, что мы имеем дело не просто с бандеровцами, а с безжалостными убийцами, которые не брезгуют никакими методами. Они и их фанатики погрузили всю Украину в полный мрак. Бесконечный поток лживой информации, распространяемый из Киева и подхватываемый Европой, окутал весь мир... теперь у каждого из нас не осталось ни доли сомнения в том, что националисты на Украине действительно готовились к агрессии против России. Мы их опередили, и это спасло сотни тысяч, а может, и миллионы жизней. Спецоперацию непременно надо довести до полного разгрома последователей Бандеры", - написал Кадыров.
Он заявил, у страны есть все силы завершить начатое.
"Только вперед и ни шагу назад. У нас есть все силы, чтобы завершить начатое, а если понадобится, то вся Россия сегодня - это добровольцы. Я всегда заявлял, что Владимир Путин - дальновидный стратег. И мы с нетерпением ждём его очередного приказа. Просто скажите. Мы готовы. Мы все в резерве!", - написал глава Чечни.
По словам президента РФ Владимира Путина, солдаты и офицеры, выполняя спецоперацию на Украине, действуют мужественно, как настоящие герои, сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей, отмечал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе спецоперации погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.