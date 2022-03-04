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ГСЧС Украины: пожарные начали тушить пожар в здании у Запорожской АЭС
ГСЧС Украины: пожарные начали тушить пожар в здании у Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022
ГСЧС Украины: пожарные начали тушить пожар в здании у Запорожской АЭС
Украинские пожарные приступили к тушению возгорания в здании у Запорожской АЭС, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает Госслужба по ЧС... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T06:55
2022-03-04T06:55
2022-03-04T07:02
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украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские пожарные приступили к тушению возгорания в здании у Запорожской АЭС, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает Госслужба по ЧС Украины.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
06:55 04.03.2022 (обновлено: 07:02 04.03.2022)
ГСЧС Украины: пожарные начали тушить пожар в здании у Запорожской АЭС
ГСЧС Украины сообщила, что пожарные начали тушить возгорание в здании у Запорожской АЭС
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские пожарные приступили к тушению возгорания в здании у Запорожской АЭС, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает Госслужба по ЧС Украины.
"После проведения разведки в пятиэтажном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. Предварительно, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении госслужбы в Telegram-канале.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины
затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС
, на станции отключен один из энергоблоков.
И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает.