https://ria.ru/20220304/sportkompleks-1776523008.html
Готовность спортивного комплекса в Мытищах превышает 60%
Готовность спортивного комплекса в Мытищах превышает 60% - РИА Новости, 04.03.2022
Готовность спортивного комплекса в Мытищах превышает 60%
Готовность спортивного комплекса в 25-м микрорайоне городского округа Мытищи Московской области превышает 60%, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:22
2022-03-04T15:22
2022-03-04T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Готовность спортивного комплекса в 25-м микрорайоне городского округа Мытищи Московской области превышает 60%, говорится в сообщении регионального стройкомплекса.В настоящее время на объекте ведется монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка помещений в подтрибунном пространстве для размещения футбольных и легкоатлетических секций, тренерских, тренажерного зала. С наступлением положительных температур рабочие приступят к устройству футбольного поля и беговых дорожек."Строительство планируется завершить до конца 2022 года", - говорится в сообщении.Новый объект спорта будет построен в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.
https://ria.ru/20220302/narusheni-1776067558.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Готовность спортивного комплекса в 25-м микрорайоне городского округа Мытищи Московской области превышает 60%, говорится в сообщении регионального стройкомплекса.
В настоящее время на объекте ведется монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка помещений в подтрибунном пространстве для размещения футбольных и легкоатлетических секций, тренерских, тренажерного зала. С наступлением положительных температур рабочие приступят к устройству футбольного поля и беговых дорожек.
"Строительство планируется завершить до конца 2022 года", - говорится в сообщении.
Новый объект спорта будет построен в рамках госпрограммы Подмосковья
"Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.