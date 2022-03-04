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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220304/sportkompleks-1776523008.html
Готовность спортивного комплекса в Мытищах превышает 60%
Готовность спортивного комплекса в Мытищах превышает 60% - РИА Новости, 04.03.2022
Готовность спортивного комплекса в Мытищах превышает 60%
Готовность спортивного комплекса в 25-м микрорайоне городского округа Мытищи Московской области превышает 60%, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:22
2022-03-04T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Готовность спортивного комплекса в 25-м микрорайоне городского округа Мытищи Московской области превышает 60%, говорится в сообщении регионального стройкомплекса.В настоящее время на объекте ведется монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка помещений в подтрибунном пространстве для размещения футбольных и легкоатлетических секций, тренерских, тренажерного зала. С наступлением положительных температур рабочие приступят к устройству футбольного поля и беговых дорожек."Строительство планируется завершить до конца 2022 года", - говорится в сообщении.Новый объект спорта будет построен в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.
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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы
15:22 04.03.2022
 

Готовность спортивного комплекса в Мытищах превышает 60%

© Fotolia / Dusan KosticЮный футболист
Юный футболист - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Fotolia / Dusan Kostic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Готовность спортивного комплекса в 25-м микрорайоне городского округа Мытищи Московской области превышает 60%, говорится в сообщении регионального стройкомплекса.
В настоящее время на объекте ведется монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка помещений в подтрибунном пространстве для размещения футбольных и легкоатлетических секций, тренерских, тренажерного зала. С наступлением положительных температур рабочие приступят к устройству футбольного поля и беговых дорожек.
"Строительство планируется завершить до конца 2022 года", - говорится в сообщении.
Новый объект спорта будет построен в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство Москвы
 
 
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