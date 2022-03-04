https://ria.ru/20220304/sportkompleks-1776523008.html

Готовность спортивного комплекса в Мытищах превышает 60%

Готовность спортивного комплекса в Мытищах превышает 60% - РИА Новости, 04.03.2022

Готовность спортивного комплекса в Мытищах превышает 60%

Готовность спортивного комплекса в 25-м микрорайоне городского округа Мытищи Московской области превышает 60%, говорится в сообщении регионального... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:22

2022-03-04T15:22

2022-03-04T15:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Готовность спортивного комплекса в 25-м микрорайоне городского округа Мытищи Московской области превышает 60%, говорится в сообщении регионального стройкомплекса.В настоящее время на объекте ведется монтаж инженерных сетей и внутренняя отделка помещений в подтрибунном пространстве для размещения футбольных и легкоатлетических секций, тренерских, тренажерного зала. С наступлением положительных температур рабочие приступят к устройству футбольного поля и беговых дорожек."Строительство планируется завершить до конца 2022 года", - говорится в сообщении.Новый объект спорта будет построен в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.

https://ria.ru/20220302/narusheni-1776067558.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы