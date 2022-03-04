https://ria.ru/20220304/sotspodderzhka-1776549627.html

Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев

Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев - РИА Новости, 04.03.2022

Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев

Социальная поддержка работников атомной отрасли РФ в нынешней ситуации будет обеспечена полностью, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:25

2022-03-04T16:25

2022-03-04T16:25

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

общество

алексей лихачев

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Социальная поддержка работников атомной отрасли РФ в нынешней ситуации будет обеспечена полностью, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Ни у кого не должно возникнуть сомнений в завтрашнем дне. Мы в полном объеме подтверждаем все действующие социальные обязательства", - сказал Лихачев в обращении к работникам российской атомной отрасли.По словам Лихачева, "Росатом" ищет также и новые возможности для максимальной защиты сотрудников. "Я подписал приказ о досрочной выплате годовой премии. Вы получите ее в ближайшие дни", - добавил он."Росатом" по-прежнему будем помогать атомным городам, поддерживать общественные организации, отметил Лихачев."Уверен, что для руководства отрасли, директоров дивизионов ("Росатома") и предприятий абсолютным приоритетом будет внимание к сотрудникам, сохранение коллективов и безусловное выполнение всех социальных обязательств", - резюмировал глава госкорпорации.

https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776476650.html

https://ria.ru/20220303/kredity-1776351012.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество, алексей лихачев