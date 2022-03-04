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Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев
Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев - РИА Новости, 04.03.2022
Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев
Социальная поддержка работников атомной отрасли РФ в нынешней ситуации будет обеспечена полностью, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:25
2022-03-04T16:25
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
алексей лихачев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Социальная поддержка работников атомной отрасли РФ в нынешней ситуации будет обеспечена полностью, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Ни у кого не должно возникнуть сомнений в завтрашнем дне. Мы в полном объеме подтверждаем все действующие социальные обязательства", - сказал Лихачев в обращении к работникам российской атомной отрасли.По словам Лихачева, "Росатом" ищет также и новые возможности для максимальной защиты сотрудников. "Я подписал приказ о досрочной выплате годовой премии. Вы получите ее в ближайшие дни", - добавил он."Росатом" по-прежнему будем помогать атомным городам, поддерживать общественные организации, отметил Лихачев."Уверен, что для руководства отрасли, директоров дивизионов ("Росатома") и предприятий абсолютным приоритетом будет внимание к сотрудникам, сохранение коллективов и безусловное выполнение всех социальных обязательств", - резюмировал глава госкорпорации.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество, алексей лихачев
16:25 04.03.2022
 
Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Социальная поддержка работников атомной отрасли РФ в нынешней ситуации будет обеспечена полностью, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Ни у кого не должно возникнуть сомнений в завтрашнем дне. Мы в полном объеме подтверждаем все действующие социальные обязательства", - сказал Лихачев в обращении к работникам российской атомной отрасли.
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По словам Лихачева, "Росатом" ищет также и новые возможности для максимальной защиты сотрудников. "Я подписал приказ о досрочной выплате годовой премии. Вы получите ее в ближайшие дни", - добавил он.
"Росатом" по-прежнему будем помогать атомным городам, поддерживать общественные организации, отметил Лихачев.
"Уверен, что для руководства отрасли, директоров дивизионов ("Росатома") и предприятий абсолютным приоритетом будет внимание к сотрудникам, сохранение коллективов и безусловное выполнение всех социальных обязательств", - резюмировал глава госкорпорации.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ОбществоАлексей Лихачев
 
 
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