https://ria.ru/20220304/sotspodderzhka-1776549627.html
Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев
Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев - РИА Новости, 04.03.2022
Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев
Социальная поддержка работников атомной отрасли РФ в нынешней ситуации будет обеспечена полностью, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:25
2022-03-04T16:25
2022-03-04T16:25
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
общество
алексей лихачев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Социальная поддержка работников атомной отрасли РФ в нынешней ситуации будет обеспечена полностью, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Ни у кого не должно возникнуть сомнений в завтрашнем дне. Мы в полном объеме подтверждаем все действующие социальные обязательства", - сказал Лихачев в обращении к работникам российской атомной отрасли.По словам Лихачева, "Росатом" ищет также и новые возможности для максимальной защиты сотрудников. "Я подписал приказ о досрочной выплате годовой премии. Вы получите ее в ближайшие дни", - добавил он."Росатом" по-прежнему будем помогать атомным городам, поддерживать общественные организации, отметил Лихачев."Уверен, что для руководства отрасли, директоров дивизионов ("Росатома") и предприятий абсолютным приоритетом будет внимание к сотрудникам, сохранение коллективов и безусловное выполнение всех социальных обязательств", - резюмировал глава госкорпорации.
https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776476650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", общество, алексей лихачев
Соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: соцподдержку работников атомной отрасли обеспечат полностью
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Социальная поддержка работников атомной отрасли РФ в нынешней ситуации будет обеспечена полностью, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Ни у кого не должно возникнуть сомнений в завтрашнем дне. Мы в полном объеме подтверждаем все действующие социальные обязательства", - сказал Лихачев в обращении к работникам российской атомной отрасли.
По словам Лихачева, "Росатом
" ищет также и новые возможности для максимальной защиты сотрудников. "Я подписал приказ о досрочной выплате годовой премии. Вы получите ее в ближайшие дни", - добавил он.
"Росатом" по-прежнему будем помогать атомным городам, поддерживать общественные организации, отметил Лихачев.
"Уверен, что для руководства отрасли, директоров дивизионов ("Росатома") и предприятий абсолютным приоритетом будет внимание к сотрудникам, сохранение коллективов и безусловное выполнение всех социальных обязательств", - резюмировал глава госкорпорации.