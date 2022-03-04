https://ria.ru/20220304/situatsiya-1776402145.html

Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом

Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом - РИА Новости, 04.03.2022

Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом

Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС с мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T05:03

2022-03-04T05:03

2022-03-04T06:41

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС с мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Бельгии Шарлем Мишелем и премьером Британии Борисом Джонсоном, Украина также обратилась в МАГАТЭ.Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет."Я уже говорил с Шарлем Мишелем, Шольцем, говорил с (президентом Польши Анджеем) Дудой, говорил с президентом Байденом, мы связались с главой МАГАТЭ (Рафаэлем) Гросси, также премьер-министром Джонсоном", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в свою очередь сообщил, что обсудил ситуацию на АЭС с американской коллегой Дженнифер Грэнхолм. "Я обратился с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной", - написал Галущенко в Facebook.

https://ria.ru/20220304/fon-1776400257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, магатэ, запорожская аэс