Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/situatsiya-1776402145.html
Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом
Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом - РИА Новости, 04.03.2022
Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом
Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС с мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T05:03
2022-03-04T06:41
в мире
украина
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_db9a780cdafbad0e7d6352f3488ce9ea.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС с мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Бельгии Шарлем Мишелем и премьером Британии Борисом Джонсоном, Украина также обратилась в МАГАТЭ.Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет."Я уже говорил с Шарлем Мишелем, Шольцем, говорил с (президентом Польши Анджеем) Дудой, говорил с президентом Байденом, мы связались с главой МАГАТЭ (Рафаэлем) Гросси, также премьер-министром Джонсоном", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в свою очередь сообщил, что обсудил ситуацию на АЭС с американской коллегой Дженнифер Грэнхолм. "Я обратился с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной", - написал Галущенко в Facebook.
https://ria.ru/20220304/fon-1776400257.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776097741_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_756cc74f81351a30cc1a344d4b0a5ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, магатэ, запорожская аэс
05:03 04.03.2022 (обновлено: 06:41 04.03.2022)
 
Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом

Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом и Шольцем

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС с мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Бельгии Шарлем Мишелем и премьером Британии Борисом Джонсоном, Украина также обратилась в МАГАТЭ.
Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет.
"Я уже говорил с Шарлем Мишелем, Шольцем, говорил с (президентом Польши Анджеем) Дудой, говорил с президентом Байденом, мы связались с главой МАГАТЭ (Рафаэлем) Гросси, также премьер-министром Джонсоном", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в свою очередь сообщил, что обсудил ситуацию на АЭС с американской коллегой Дженнифер Грэнхолм. "Я обратился с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной", - написал Галущенко в Facebook.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 04:24
Представитель Запорожской АЭС: радиационный фон на станции не изменен
 
В миреУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала