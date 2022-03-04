https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776523118.html

Рада призвала сохранить санкции до возвращения ДНР, ЛНР и Крыма Украине

Рада призвала сохранить санкции до возвращения ДНР, ЛНР и Крыма Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Рада призвала сохранить санкции до возвращения ДНР, ЛНР и Крыма Украине

Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны обеспечить сохранение санкций против России до прекращения операции РФ и возвращения ДНР, ЛНР и Крыма... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:07

2022-03-04T15:07

2022-03-04T15:56

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

санкции в отношении россии

россия

украина

верховная рада украины

севастополь

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны обеспечить сохранение санкций против России до прекращения операции РФ и возвращения ДНР, ЛНР и Крыма под контроль Киева."Просим... обеспечить сохранение санкционного режима до завершения вооруженной агрессии Российской Федерации, восстановления территориальной целостности Украины, что также включает в себя восстановление полного эффективного контроля за временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым", - говорится в обращении Верховной рады к Совету ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и других стран, опубликованном на ее официальном сайте.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776503489.html

https://ria.ru/20220304/denatsifikatsiya-1776519312.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции в отношении россии, россия, украина, верховная рада украины, севастополь, киев, оон