https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776416938.html

Эксперт оценил исключение Сеула из экспортных санкций США против России

Эксперт оценил исключение Сеула из экспортных санкций США против России - РИА Новости, 04.03.2022

Эксперт оценил исключение Сеула из экспортных санкций США против России

Позиция Сеула по санкциям против РФ еще окончательно не выработана, поэтому, несмотря на исключение страны из американских экспортных санкций, для всех... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:55

2022-03-04T08:55

2022-03-04T08:55

в мире

южная корея

сша

россия

санкции в отношении россии

экономика

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СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Позиция Сеула по санкциям против РФ еще окончательно не выработана, поэтому, несмотря на исключение страны из американских экспортных санкций, для всех южнокорейских компаний остается высокий уровень неопределенности, заявил РИА Новости профессор Университета Кунмин Ли Сан Чжун.Ранее сообщалось, что Южная Корея добилась исключения из экспортных санкций США против РФ, взамен страна должна ввести собственные меры экспортного контроля такого же уровня.По мнению эксперта, исключение из американских санкций не слишком улучшило ситуацию, рынок находится в подвешенном состоянии, особенно в преддверии президентских выборов в Республике Корея 9 марта, после которых может произойти смена правительства."Южнокорейское правительство пока не выработало позицию по санкциям, на мой взгляд, нужно будет смотреть еще и на результаты президентских выборов… Поэтому все еще высока неопределенность, которая может повлиять на торговлю с Россией, крупные фирмы постараются и примут какие-никакие подготовительные меры, а вот малый и средний бизнес, как мне известно, весь остановился и наготове следит, чем закончится война", - заявил профессор.Республика Корея пока точно заявила лишь о запрете экспорта стратегических материалов. О дополнительных мерах экспортного контроля вскоре будет объявлено. Сеул также присоединился к санкциям против семи банков РФ, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.Южная Корея поддержит отключение от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки со участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.

https://ria.ru/20220304/prigozhin-1776414925.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/valyuta-1776207363.html

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сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная корея, сша, россия, санкции в отношении россии, экономика