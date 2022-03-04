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Выброса радиации с Запорожской АЭС не произошло, заявили в МАГАТЭ
Выброса радиации с Запорожской АЭС не произошло, заявили в МАГАТЭ - РИА Новости, 04.03.2022
Выброса радиации с Запорожской АЭС не произошло, заявили в МАГАТЭ
Все системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали, не было выброса радиации, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:48
2022-03-04T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
запорожская аэс
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь конашенков
россия
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Все системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали, не было выброса радиации, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Важно сказать, что все системы безопасности шести реакторов на станции вообще не пострадали, не было выброса радиоактивного материала. Важно, что системы мониторинга радиационной обстановки полностью функционируют", - сказал Гросси на пресс-конференции.По данным Минобороны, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.
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в мире, запорожская аэс, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь конашенков, россия
12:48 04.03.2022 (обновлено: 13:13 04.03.2022)
 
Выброса радиации с Запорожской АЭС не произошло, заявили в МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси: системы безопасности реакторов на Запорожской АЭС не пострадали

© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Фалин
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Запорожская АЭС
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Все системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали, не было выброса радиации, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Прибывшие после поджога учебного центра Запорожской АЭС пожарные ликвидировали возгорание, сейчас она работает штатно, радиационный фон в норме, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Важно сказать, что все системы безопасности шести реакторов на станции вообще не пострадали, не было выброса радиоактивного материала. Важно, что системы мониторинга радиационной обстановки полностью функционируют", - сказал Гросси на пресс-конференции.
По данным Минобороны, в ночь на пятницу на прилегающей к Запорожской АЭС территории "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации". Около 2 часов ночи в ходе патрулирования мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы - из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание, заявили в МО РФ.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 06:40
МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС круглосуточно
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗапорожская АЭСУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь КонашенковРоссия
 
 
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