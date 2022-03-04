11:52 04.03.2022 (обновлено: 15:20 04.03.2022)
Украинские националисты попытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС
В Минобороны России заявили о чудовищной провокации националистов у Запорожской АЭС
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Киевский режим попытался спровоцировать обстрел Запорожской атомной электростанции, которая с 28 февраля занята российскими военными, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Четвертого марта около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы", — сказал он.
"Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия", — добавил Конашенков.
Российские патрульные стрелковым оружием подавили огневые точки диверсантов, которые затем, покидая здание, устроили в нем пожар. Его потушили, АЭС работает в штатном режиме.
По словам генерала, последовавшие за событиями слова президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для станции, как и его переговоры с США и Великобританией, "не оставляют никаких сомнений" — провокацию организовали, чтобы "обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения".
"Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников", — заключил Конашенков.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.