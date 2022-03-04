https://ria.ru/20220304/provokatsiya-1776453901.html

Украинские националисты попытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС

Украинские националисты попытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

Украинские националисты попытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС

Киевский режим попытался спровоцировать обстрел Запорожской атомной электростанции, которая с 28 февраля занята российскими военными, заявил журналистам... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:52

2022-03-04T11:52

2022-03-04T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская аэс

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Киевский режим попытался спровоцировать обстрел Запорожской атомной электростанции, которая с 28 февраля занята российскими военными, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Четвертого марта около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы", — сказал он.Представитель ведомства отметил, что 28 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль город Энергодар, саму станцию, сотрудники которой продолжили плановую работу, и прилегающую территорию. Охранявшие АЭС военнослужащие украинской Нацгвардии покинули объект еще до прихода российских войск. "Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия", — добавил Конашенков.Российские патрульные стрелковым оружием подавили огневые точки диверсантов, которые затем, покидая здание, устроили в нем пожар. Его потушили, АЭС работает в штатном режиме.По словам генерала, последовавшие за событиями слова президента Украины Владимира Зеленского об угрозе для станции, как и его переговоры с США и Великобританией, "не оставляют никаких сомнений" — провокацию организовали, чтобы "обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, россия