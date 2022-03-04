https://ria.ru/20220304/provokatsiya-1776398906.html

Запад готовил Украину к масштабной провокации против России, заявил сенатор

Запад готовил Украину к масштабной провокации против России, заявил сенатор - РИА Новости, 04.03.2022

Запад готовил Украину к масштабной провокации против России, заявил сенатор

Запад готовил Украину к масштабной провокации против РФ, прямая угроза безопасности России вышла на качественно новый уровень, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T03:34

2022-03-04T03:34

2022-03-04T03:36

россия

нато

украина

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Запад готовил Украину к масштабной провокации против РФ, прямая угроза безопасности России вышла на качественно новый уровень, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, в 2011-2017 годах бывший уполномоченным МИД РФ по правам человека."Украину готовили к провокациям и готовили, судя по всему, к очень серьезной и масштабной провокации против России", - сказал Долгов. "Не случайно Зеленский "вдруг" заговорил о том, что Украине нужны ядерные вооружения, что Украина, мол, свободна, по сути дела, от обязательств по Будапештскому меморандуму. Где реакция на это Вашингтона, Берлина, других западных стран, где реакция НАТО на это?" - добавил он.Это была прямая угроза, по сути, всей глобальной безопасности, отметил Долгов."Поэтому так или иначе угроза безопасности России, которая существовала и усиливалась на протяжении многих лет на территории Украины, перешла на качественно иной уровень", - сказал Долгов. Если бы Украина оказалась в НАТО, то подлетное время ракет до ключевых центров европейской части России составило бы считанные минуты, отметил он.

https://ria.ru/20220304/kontrol-1776396382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, нато, украина, в мире