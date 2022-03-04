03:34 04.03.2022 (обновлено: 03:36 04.03.2022)
Запад готовил Украину к масштабной провокации против России, заявил сенатор
Сенатор Долгов заявил, что Запад готовил Украину к масштабной провокации против России
Константин Долгов
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Запад готовил Украину к масштабной провокации против РФ, прямая угроза безопасности России вышла на качественно новый уровень, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, в 2011-2017 годах бывший уполномоченным МИД РФ по правам человека.
"Украину готовили к провокациям и готовили, судя по всему, к очень серьезной и масштабной провокации против России", - сказал Долгов. "Не случайно Зеленский "вдруг" заговорил о том, что Украине нужны ядерные вооружения, что Украина, мол, свободна, по сути дела, от обязательств по Будапештскому меморандуму. Где реакция на это Вашингтона, Берлина, других западных стран, где реакция НАТО на это?" - добавил он.
Это была прямая угроза, по сути, всей глобальной безопасности, отметил Долгов.
"Это прямой и открытый вызов режиму нераспространения ядерного оружия. Но это не просто заявление. Была реальная угроза, что эти вооружения могут быть получены украинским руководством, в том числе вплоть и от западных союзников", - добавил сенатор.
"Поэтому так или иначе угроза безопасности России, которая существовала и усиливалась на протяжении многих лет на территории Украины, перешла на качественно иной уровень", - сказал Долгов. Если бы Украина оказалась в НАТО, то подлетное время ракет до ключевых центров европейской части России составило бы считанные минуты, отметил он.