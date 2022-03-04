https://ria.ru/20220304/prigozhin-1776414925.html
Пригожин заявил, что отпразднует свои "юбилейные" санкции
Пригожин заявил, что отпразднует свои "юбилейные" санкции - РИА Новости, 04.03.2022
Пригожин заявил, что отпразднует свои "юбилейные" санкции
Попавший в санкционные списки США Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что отпразднует свои "юбилейные", 30-е санкции, и отметил, что с ними Россия должна... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:32
2022-03-04T08:32
2022-03-04T08:32
евгений пригожин
экономика
санкции в отношении россии
общество
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Попавший в санкционные списки США Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что отпразднует свои "юбилейные", 30-е санкции, и отметил, что с ними Россия должна становиться крепче и сплоченнее.Ранее Белый дом сообщил, что США вводят "полные блокирующие" санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей: в списки попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов."Здесь недавно коллеги посчитали, что у меня уже есть 29 санкций, и эти 30 - юбилейные. Безусловно, для каждого россиянина это праздник и большая честь. Поэтому было бы правильнее задать вопрос, что я теперь буду делать, получив 30 санкции. А сделаю я вот что: накрою на стол и отпраздную этот день. Ведь сегодня у меня юбилей – я и санкции стали еще на одну санкцию ближе. Надеюсь, что эти санкции не последние. Спасибо", - сказал Пригожин."Не могу не добавить на полном серьезе: с санкциями мы должны становиться крепче и сплоченнее, развивать собственное производство, сдувать экономические пузыри и двигаться вперед к по-настоящему великой державе", - отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/valyuta-1776207363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений пригожин, экономика, санкции в отношении россии, общество
Пригожин заявил, что отпразднует свои "юбилейные" санкции
Бизнесмен Пригожин заявил, что отпразднует свои "юбилейные", тридцатые санкции
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Попавший в санкционные списки США Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что отпразднует свои "юбилейные", 30-е санкции, и отметил, что с ними Россия должна становиться крепче и сплоченнее.
Ранее Белый дом сообщил, что США
вводят "полные блокирующие" санкции против пресс-секретаря президента РФ
Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей: в списки попали Николай Токарев
, Борис и Аркадий Ротенберги
, Сергей Чемезов
, Игорь Шувалов
, Евгений Пригожин
и Алишер Усманов
.
"Здесь недавно коллеги посчитали, что у меня уже есть 29 санкций, и эти 30 - юбилейные. Безусловно, для каждого россиянина это праздник и большая честь. Поэтому было бы правильнее задать вопрос, что я теперь буду делать, получив 30 санкции. А сделаю я вот что: накрою на стол и отпраздную этот день. Ведь сегодня у меня юбилей – я и санкции стали еще на одну санкцию ближе. Надеюсь, что эти санкции не последние. Спасибо", - сказал Пригожин.
"Не могу не добавить на полном серьезе: с санкциями мы должны становиться крепче и сплоченнее, развивать собственное производство, сдувать экономические пузыри и двигаться вперед к по-настоящему великой державе", - отметил он.