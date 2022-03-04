https://ria.ru/20220304/prigozhin-1776414925.html

Пригожин заявил, что отпразднует свои "юбилейные" санкции

Пригожин заявил, что отпразднует свои "юбилейные" санкции - РИА Новости, 04.03.2022

Пригожин заявил, что отпразднует свои "юбилейные" санкции

Попавший в санкционные списки США Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что отпразднует свои "юбилейные", 30-е санкции, и отметил, что с ними Россия должна... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:32

2022-03-04T08:32

2022-03-04T08:32

евгений пригожин

экономика

санкции в отношении россии

общество

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Попавший в санкционные списки США Евгений Пригожин заявил РИА Новости, что отпразднует свои "юбилейные", 30-е санкции, и отметил, что с ними Россия должна становиться крепче и сплоченнее.Ранее Белый дом сообщил, что США вводят "полные блокирующие" санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей: в списки попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов."Здесь недавно коллеги посчитали, что у меня уже есть 29 санкций, и эти 30 - юбилейные. Безусловно, для каждого россиянина это праздник и большая честь. Поэтому было бы правильнее задать вопрос, что я теперь буду делать, получив 30 санкции. А сделаю я вот что: накрою на стол и отпраздную этот день. Ведь сегодня у меня юбилей – я и санкции стали еще на одну санкцию ближе. Надеюсь, что эти санкции не последние. Спасибо", - сказал Пригожин."Не могу не добавить на полном серьезе: с санкциями мы должны становиться крепче и сплоченнее, развивать собственное производство, сдувать экономические пузыри и двигаться вперед к по-настоящему великой державе", - отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/valyuta-1776207363.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, экономика, санкции в отношении россии, общество