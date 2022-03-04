https://ria.ru/20220304/predlozheniya-1776562778.html
РЭЦ собирает предложения от бизнеса для эффективной помощи в экспорте
РЭЦ собирает предложения от бизнеса для эффективной помощи в экспорте - РИА Новости, 04.03.2022
РЭЦ собирает предложения от бизнеса для эффективной помощи в экспорте
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) собирает предложения от бизнеса для эффективной господдержки экспорта в условиях ограничений, сообщает центр. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:15
2022-03-04T17:15
2022-03-04T17:15
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
экономика
технологии
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) собирает предложения от бизнеса для эффективной господдержки экспорта в условиях ограничений, сообщает центр."Российский экспортный центр аккумулирует предложения экспортеров по новым мерам поддержки и расширению действующих", - заявила глава РЭЦ Вероника Никишина.Глава РЭЦ добавила, что "в правительство уже внесены предложения по облегчению регуляторики получения мер господдержки, по облегчению электронной торговли"."Сложившаяся ситуация открывает перед нами новое окно возможностей, и каждый может внести свой вклад и помочь сформировать новые меры поддержки. Правительство готово к максимальной либерализации процедур, но для этого нужны детализированные предложения. Чем конкретнее они будут - тем эффективнее будет строиться работа", - отметила Никишина.Она подчеркнула, что у России есть экспортные рынки, которые не только не закрылись, но и хотят расширять с нами сотрудничество."Сейчас мы должны избавиться от излишней бюрократии и таргетировать меры поддержки на те компании, которые в них нуждаются", - заключила глава РЭЦ.
https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html
https://ria.ru/20220113/magaziny-1767715446.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, экономика, технологии, бизнес
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) собирает предложения от бизнеса для эффективной господдержки экспорта в условиях ограничений, сообщает центр.
"Российский экспортный центр
аккумулирует предложения экспортеров по новым мерам поддержки и расширению действующих", - заявила глава РЭЦ Вероника Никишина
.
"Для этого РЭЦ запустил "горячую линию": она станет главным центром сбора информации от компаний, которые могут предложить идеи по адаптации существующих мер поддержки и созданию новых", - напомнила она.
Глава РЭЦ добавила, что "в правительство уже внесены предложения по облегчению регуляторики получения мер господдержки, по облегчению электронной торговли".
"Сложившаяся ситуация открывает перед нами новое окно возможностей, и каждый может внести свой вклад и помочь сформировать новые меры поддержки.
Правительство готово к максимальной либерализации процедур, но для этого нужны детализированные предложения. Чем конкретнее они будут - тем эффективнее будет строиться работа", - отметила Никишина.
Она подчеркнула, что у России
есть экспортные рынки, которые не только не закрылись, но и хотят расширять с нами сотрудничество.
"Сейчас мы должны избавиться от излишней бюрократии и таргетировать меры поддержки на те компании, которые в них нуждаются", - заключила глава РЭЦ.