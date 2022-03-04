https://ria.ru/20220304/predlozheniya-1776562778.html

РЭЦ собирает предложения от бизнеса для эффективной помощи в экспорте

РЭЦ собирает предложения от бизнеса для эффективной помощи в экспорте - РИА Новости, 04.03.2022

РЭЦ собирает предложения от бизнеса для эффективной помощи в экспорте

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) собирает предложения от бизнеса для эффективной господдержки экспорта в условиях ограничений, сообщает центр. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:15

2022-03-04T17:15

2022-03-04T17:15

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

экономика

технологии

бизнес

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) собирает предложения от бизнеса для эффективной господдержки экспорта в условиях ограничений, сообщает центр."Российский экспортный центр аккумулирует предложения экспортеров по новым мерам поддержки и расширению действующих", - заявила глава РЭЦ Вероника Никишина.Глава РЭЦ добавила, что "в правительство уже внесены предложения по облегчению регуляторики получения мер господдержки, по облегчению электронной торговли"."Сложившаяся ситуация открывает перед нами новое окно возможностей, и каждый может внести свой вклад и помочь сформировать новые меры поддержки. Правительство готово к максимальной либерализации процедур, но для этого нужны детализированные предложения. Чем конкретнее они будут - тем эффективнее будет строиться работа", - отметила Никишина.Она подчеркнула, что у России есть экспортные рынки, которые не только не закрылись, но и хотят расширять с нами сотрудничество."Сейчас мы должны избавиться от излишней бюрократии и таргетировать меры поддержки на те компании, которые в них нуждаются", - заключила глава РЭЦ.

https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html

https://ria.ru/20220113/magaziny-1767715446.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, экономика, технологии, бизнес