https://ria.ru/20220304/pogoda-1776532082.html
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.03.2022
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:34
2022-03-04T15:34
2022-03-04T15:34
московская область (подмосковье)
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гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра в Москве и области будут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение в столице и Подмосковье действует с 21.00 пятницы по 21.00 субботы.
https://ria.ru/20220304/moroz-1776516515.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), погода, москва, россия, гидрометцентр, общество
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра