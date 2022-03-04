Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776457832.html
Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки бизнеса
Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки бизнеса - РИА Новости, 04.03.2022
Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки бизнеса
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T12:03
2022-03-04T12:03
экономика
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса.Документ допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года. А для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно будет иметь на полуострове филиал или представительство.Одновременно расширяются полномочия правительства РФ: в текущем году оно сможет своим актом разрешать продолжать деятельность без продления лицензии (разрешения), а также получать лицензии и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых госуслуг. Кроме того, можно будет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям (разрешениям), квалификационный экзамен и продлевать действие квалификационных аттестатов.Федеральному правительству, а также субъектам РФ или муниципалитетам предоставляется право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. Кабмин также сможет в 2022 году устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.Документ дает медицинским организациям право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. А Фонд социального страхования (ФСС) сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.Кроме того, максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. А лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у единственного поставщика, но только если он не из страны, которая ввела санкции против РФ.Законопроект также допускает установление федеральными законами особенностей градостроительной деятельности в 2022 году и продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов за счет средств компенсационного фонда этой СРО. Также по принятии закона кабмин в текущем году сможет своим актом устанавливать отдельные особенности регулирования правоотношений в долевом строительстве и упрощать процедуры получения государственных и муниципальных услуг.
https://ria.ru/20220303/siluanov-1776381071.html
https://ria.ru/20220303/donbass-1776320911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_659986b3065ac506af533eed975312e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф
12:03 04.03.2022
 
Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки бизнеса

Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки граждан и бизнеса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса.
Документ допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года. А для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно будет иметь на полуострове филиал или представительство.
Одновременно расширяются полномочия правительства РФ: в текущем году оно сможет своим актом разрешать продолжать деятельность без продления лицензии (разрешения), а также получать лицензии и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых госуслуг. Кроме того, можно будет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям (разрешениям), квалификационный экзамен и продлевать действие квалификационных аттестатов.
Федеральному правительству, а также субъектам РФ или муниципалитетам предоставляется право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. Кабмин также сможет в 2022 году устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 22:43
Силуанов обсудил с РСПП проблемы бизнеса из-за санкций
Документ дает медицинским организациям право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. А Фонд социального страхования (ФСС) сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.
Кроме того, максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. А лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у единственного поставщика, но только если он не из страны, которая ввела санкции против РФ.
Законопроект также допускает установление федеральными законами особенностей градостроительной деятельности в 2022 году и продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов за счет средств компенсационного фонда этой СРО. Также по принятии закона кабмин в текущем году сможет своим актом устанавливать отдельные особенности регулирования правоотношений в долевом строительстве и упрощать процедуры получения государственных и муниципальных услуг.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 17:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме предложили отправлять в Донбасс участников незаконных акций
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала