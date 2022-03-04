https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776457832.html

Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки бизнеса

Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки бизнеса - РИА Новости, 04.03.2022

Госдума приняла в первом чтении проект о мерах поддержки бизнеса

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T12:03

2022-03-04T12:03

2022-03-04T12:03

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса.Документ допускает введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года. А для получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму организации, зарегистрированной за его пределами, достаточно будет иметь на полуострове филиал или представительство.Одновременно расширяются полномочия правительства РФ: в текущем году оно сможет своим актом разрешать продолжать деятельность без продления лицензии (разрешения), а также получать лицензии и продлевать их срок без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых госуслуг. Кроме того, можно будет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям (разрешениям), квалификационный экзамен и продлевать действие квалификационных аттестатов.Федеральному правительству, а также субъектам РФ или муниципалитетам предоставляется право изменять существенные условия контракта (предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее) при закупках товаров для государственных и муниципальных нужд. Кабмин также сможет в 2022 году устанавливать дополнительные возможности закупок у единственного поставщика и дополнительные случаи аннулирования штрафов за неисполнение контрактов.Документ дает медицинским организациям право закупать больше нужных им изделий через электронный запрос котировок, а также по решению учредителей закупать лекарства, расходные материалы и медицинские изделия в упрощенном порядке. А Фонд социального страхования (ФСС) сможет закупать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.Кроме того, максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. А лекарства и медицинские изделия, которые не имеют российского аналога, можно будет закупать у единственного поставщика, но только если он не из страны, которая ввела санкции против РФ.Законопроект также допускает установление федеральными законами особенностей градостроительной деятельности в 2022 году и продлевает до 1 января возможность получения членами саморегулируемой организации (СРО) займов за счет средств компенсационного фонда этой СРО. Также по принятии закона кабмин в текущем году сможет своим актом устанавливать отдельные особенности регулирования правоотношений в долевом строительстве и упрощать процедуры получения государственных и муниципальных услуг.

https://ria.ru/20220303/siluanov-1776381071.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, госдума рф