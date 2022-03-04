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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/peregovry-1776564827.html
Лавров рассказал саудовскому коллеге о переговорах с Украиной
Лавров рассказал саудовскому коллеге о переговорах с Украиной - РИА Новости, 04.03.2022
Лавров рассказал саудовскому коллеге о переговорах с Украиной
Глава МИД Сергей Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана о подходах России в переговорах с Украиной, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:25
2022-03-04T17:48
сергей лавров
саудовская аравия
в мире
украина
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана о подходах России в переговорах с Украиной, сообщили в пятницу в министерстве."С.В.Лавров подробно информировал Ф.Бен Фархана о развитии ситуации на Украине в свете осуществления специальной военной операции, изложил наши принципиальные подходы применительно к возможности проведения переговоров с украинскими властями", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства."Было особо подчеркнуто, что при решении поставленных задач демилитаризации и денацификации Украины приоритетным является обеспечение безопасности мирного населения", - указали в министерстве.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/peregovory-1776563260.html
саудовская аравия
украина
россия
донецкая народная республика
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сергей лавров, саудовская аравия, в мире, украина, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
17:25 04.03.2022 (обновлено: 17:48 04.03.2022)
 
Лавров рассказал саудовскому коллеге о переговорах с Украиной

Лавров рассказал главе МИД КСА бен Фархана о подходах России в переговорах с Украиной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана о подходах России в переговорах с Украиной, сообщили в пятницу в министерстве.
"С.В.Лавров подробно информировал Ф.Бен Фархана о развитии ситуации на Украине в свете осуществления специальной военной операции, изложил наши принципиальные подходы применительно к возможности проведения переговоров с украинскими властями", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.
"Было особо подчеркнуто, что при решении поставленных задач демилитаризации и денацификации Украины приоритетным является обеспечение безопасности мирного населения", - указали в министерстве.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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4 марта, 17:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили о готовности к третьему этапу переговоров с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровСаудовская АравияВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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