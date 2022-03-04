https://ria.ru/20220304/peregovry-1776564827.html

Лавров рассказал саудовскому коллеге о переговорах с Украиной

Лавров рассказал саудовскому коллеге о переговорах с Украиной - РИА Новости, 04.03.2022

Лавров рассказал саудовскому коллеге о переговорах с Украиной

Глава МИД Сергей Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана о подходах России в переговорах с Украиной, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:25

2022-03-04T17:25

2022-03-04T17:48

сергей лавров

саудовская аравия

в мире

украина

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров проинформировал главу МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана о подходах России в переговорах с Украиной, сообщили в пятницу в министерстве."С.В.Лавров подробно информировал Ф.Бен Фархана о развитии ситуации на Украине в свете осуществления специальной военной операции, изложил наши принципиальные подходы применительно к возможности проведения переговоров с украинскими властями", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства."Было особо подчеркнуто, что при решении поставленных задач демилитаризации и денацификации Украины приоритетным является обеспечение безопасности мирного населения", - указали в министерстве.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/peregovory-1776563260.html

саудовская аравия

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сергей лавров, саудовская аравия, в мире, украина, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф