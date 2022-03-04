https://ria.ru/20220304/peregovory-1776564928.html

Шольц провел телефонный разговор с Путиным, заявили в кабмине ФРГ

Шольц провел телефонный разговор с Путиным, заявили в кабмине ФРГ - РИА Новости, 04.03.2022

Шольц провел телефонный разговор с Путиным, заявили в кабмине ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:25

2022-03-04T17:25

2022-03-04T17:50

германия

владимир путин

россия

олаф шольц

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донецкая народная республика

украина

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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."В продлившемся час разговоре стороны обменялись своими различающимися позициями. Канцлер высказался о своей большой обеспокоенности", - заявил Хебештрайт журналистам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776519225.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, владимир путин, россия, олаф шольц, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф