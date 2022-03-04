https://ria.ru/20220304/peregovory-1776564928.html
Шольц провел телефонный разговор с Путиным, заявили в кабмине ФРГ
Шольц провел телефонный разговор с Путиным, заявили в кабмине ФРГ - РИА Новости, 04.03.2022
Шольц провел телефонный разговор с Путиным, заявили в кабмине ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:25
2022-03-04T17:25
2022-03-04T17:50
германия
владимир путин
россия
олаф шольц
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
украина
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."В продлившемся час разговоре стороны обменялись своими различающимися позициями. Канцлер высказался о своей большой обеспокоенности", - заявил Хебештрайт журналистам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, владимир путин, россия, олаф шольц, в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф
17:25 04.03.2022 (обновлено: 17:50 04.03.2022)
Шольц провел телефонный разговор с Путиным, заявили в кабмине ФРГ
Канцлер ФРГ Шольц провел телефонный разговор с Путиным, заявили в кабмине Германии