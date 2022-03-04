https://ria.ru/20220304/ombudsmen-1776416564.html

Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных

Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных

Омбудсмен должен дистанцироваться от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:51

2022-03-04T08:51

2022-03-04T10:02

татьяна москалькова

общество

украина

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Омбудсмен должен дистанцироваться от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя отказ омбудсмена Украины Людмилы Денисовой от договоренностей по посещению военнопленных."Много здоровых сил, которые готовы к диалогу и тому, чтобы дистанцироваться от политики. Омбудсмен должен дистанцироваться своей деятельностью от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности", - сказала Москалькова и уверила, что работа по защите российских военных, попавших в плен, будет продолжена.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220304/moskalkova-1776398291.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, общество, украина