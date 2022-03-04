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Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных
Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных
Омбудсмен должен дистанцироваться от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:51
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татьяна москалькова
общество
украина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Омбудсмен должен дистанцироваться от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя отказ омбудсмена Украины Людмилы Денисовой от договоренностей по посещению военнопленных."Много здоровых сил, которые готовы к диалогу и тому, чтобы дистанцироваться от политики. Омбудсмен должен дистанцироваться своей деятельностью от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности", - сказала Москалькова и уверила, что работа по защите российских военных, попавших в плен, будет продолжена.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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татьяна москалькова, общество, украина
08:51 04.03.2022 (обновлено: 10:02 04.03.2022)
 
Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных

Омбудсмен Москалькова осудила отказ украинской коллеги Денисовой посетить военнопленных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Омбудсмен должен дистанцироваться от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя отказ омбудсмена Украины Людмилы Денисовой от договоренностей по посещению военнопленных.
"Много здоровых сил, которые готовы к диалогу и тому, чтобы дистанцироваться от политики. Омбудсмен должен дистанцироваться своей деятельностью от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности", - сказала Москалькова и уверила, что работа по защите российских военных, попавших в плен, будет продолжена.
Читайте полный текст интервью >>>
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 03:11
Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным
 
Татьяна МоскальковаОбществоУкраина
 
 
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