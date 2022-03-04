https://ria.ru/20220304/ombudsmen-1776416564.html
Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных
Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных
Омбудсмен должен дистанцироваться от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:51
2022-03-04T08:51
2022-03-04T10:02
татьяна москалькова
общество
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Омбудсмен должен дистанцироваться от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя отказ омбудсмена Украины Людмилы Денисовой от договоренностей по посещению военнопленных."Много здоровых сил, которые готовы к диалогу и тому, чтобы дистанцироваться от политики. Омбудсмен должен дистанцироваться своей деятельностью от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности", - сказала Москалькова и уверила, что работа по защите российских военных, попавших в плен, будет продолжена.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220304/moskalkova-1776398291.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, общество, украина
08:51 04.03.2022 (обновлено: 10:02 04.03.2022)
Москалькова осудила отказ украинской коллеги посетить военнопленных
Омбудсмен Москалькова осудила отказ украинской коллеги Денисовой посетить военнопленных
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Омбудсмен должен дистанцироваться от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя отказ омбудсмена Украины Людмилы Денисовой от договоренностей по посещению военнопленных.
"Много здоровых сил, которые готовы к диалогу и тому, чтобы дистанцироваться от политики. Омбудсмен должен дистанцироваться своей деятельностью от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности", - сказала Москалькова и уверила, что работа по защите российских военных, попавших в плен, будет продолжена.