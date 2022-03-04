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В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину

В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину - РИА Новости, 04.03.2022

В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину

Именно верховный главнокомандующий принимает решения по задачам специальной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:24

2022-03-04T15:24

2022-03-04T15:24

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

харьков

киев

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Именно верховный главнокомандующий принимает решения по задачам специальной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни к Владимиру Путину.Ранее Рамзан Кадыров обратился к Путину с просьбой "дать приказ" бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных украинских городов."Это не моя компетенция комментировать вопросы военного искусства. Верховный главнокомандующий получает информацию в том числе и о таких предложениях. И именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции", - отметил Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

харьков

киев

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

рамзан кадыров, харьков, киев, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, дмитрий песков