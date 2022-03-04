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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/obraschenie-1776527813.html
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину - РИА Новости, 04.03.2022
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину
Именно верховный главнокомандующий принимает решения по задачам специальной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:24
2022-03-04T15:24
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
харьков
киев
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Именно верховный главнокомандующий принимает решения по задачам специальной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни к Владимиру Путину.Ранее Рамзан Кадыров обратился к Путину с просьбой "дать приказ" бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных украинских городов."Это не моя компетенция комментировать вопросы военного искусства. Верховный главнокомандующий получает информацию в том числе и о таких предложениях. И именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции", - отметил Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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рамзан кадыров, харьков, киев, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, дмитрий песков
15:24 04.03.2022
 
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину

Песков об обращении Кадырова к Путину: такие решения принимает верховный главнокомандующий

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Именно верховный главнокомандующий принимает решения по задачам специальной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни к Владимиру Путину.
Ранее Рамзан Кадыров обратился к Путину с просьбой "дать приказ" бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных украинских городов.
"Это не моя компетенция комментировать вопросы военного искусства. Верховный главнокомандующий получает информацию в том числе и о таких предложениях. И именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции", - отметил Песков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровХарьковКиевСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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