https://ria.ru/20220304/obraschenie-1776527813.html
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину - РИА Новости, 04.03.2022
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину
Именно верховный главнокомандующий принимает решения по задачам специальной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:24
2022-03-04T15:24
2022-03-04T15:24
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
харьков
киев
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_0:103:2242:1364_1920x0_80_0_0_33e751b474a3589001ac64cbc44cf452.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Именно верховный главнокомандующий принимает решения по задачам специальной операции на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни к Владимиру Путину.Ранее Рамзан Кадыров обратился к Путину с просьбой "дать приказ" бойцам на взятие Харькова, Киева и остальных украинских городов."Это не моя компетенция комментировать вопросы военного искусства. Верховный главнокомандующий получает информацию в том числе и о таких предложениях. И именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции", - отметил Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
харьков
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571805019_200:0:2185:1489_1920x0_80_0_0_6501e502c459e9ac1bfde700d67732a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, харьков, киев, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, дмитрий песков
В Кремле отреагировали на обращение Кадырова к Путину
Песков об обращении Кадырова к Путину: такие решения принимает верховный главнокомандующий