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Молдавию не примут в Евросоюз в ближайшие десятилетия, заявил Додон
Молдавию не примут в Евросоюз в ближайшие десятилетия, заявил Додон - РИА Новости, 04.03.2022
Молдавию не примут в Евросоюз в ближайшие десятилетия, заявил Додон
Молдавия не станет членом Европейского союза в ближайшие десятилетия, даже если получит статус кандидата, уверен экс-президент республики Игорь Додон. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:05
2022-03-04T14:05
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Молдавия не станет членом Европейского союза в ближайшие десятилетия, даже если получит статус кандидата, уверен экс-президент республики Игорь Додон.Президент Молдавии Майя Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас."Даже если Молдавия когда-то получит статус кандидата на вступление в ЕС, членом Европейского союза наша страна не станет в ближайшие десятилетия (такие страны, как Турция, Черногория, Северная Македония, Албания, Сербия и т.д. десятки лет назад получили статус кандидата, но так и не стали членами ЕС, и перспектив в обозримом будущем нет)", - написал Додон в своем Telegram-канале.По его словам, любое решение молдавских властей должно исходить из национальных интересов граждан и молдавского бизнеса, а не из партийных политических платформ и геополитических интересов глобальных игроков. "Молдова должна остаться нейтральной страной, дружить и торговать со всеми - и на Западе, и на Востоке", - добавил экс-президент.Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.
https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, евросоюз
14:05 04.03.2022
 
Молдавию не примут в Евросоюз в ближайшие десятилетия, заявил Додон

Экс-президент Додон: Молдавия не станет членом Евросоюза в ближайшие десятилетия

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Стрингер
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Игорь Додон
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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Молдавия не станет членом Европейского союза в ближайшие десятилетия, даже если получит статус кандидата, уверен экс-президент республики Игорь Додон.
Президент Молдавии Майя Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 00:49
Шольц назвал отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО правильным
"Даже если Молдавия когда-то получит статус кандидата на вступление в ЕС, членом Европейского союза наша страна не станет в ближайшие десятилетия (такие страны, как Турция, Черногория, Северная Македония, Албания, Сербия и т.д. десятки лет назад получили статус кандидата, но так и не стали членами ЕС, и перспектив в обозримом будущем нет)", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, любое решение молдавских властей должно исходить из национальных интересов граждан и молдавского бизнеса, а не из партийных политических платформ и геополитических интересов глобальных игроков. "Молдова должна остаться нейтральной страной, дружить и торговать со всеми - и на Западе, и на Востоке", - добавил экс-президент.
Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00
Чего нам ждать теперь от Запада
 
В миреМолдавияИгорь ДодонМайя СандуЕвросоюз
 
 
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