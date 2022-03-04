Молдавию не примут в Евросоюз в ближайшие десятилетия, заявил Додон
Экс-президент Додон: Молдавия не станет членом Евросоюза в ближайшие десятилетия
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Игорь Додон
КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Молдавия не станет членом Европейского союза в ближайшие десятилетия, даже если получит статус кандидата, уверен экс-президент республики Игорь Додон.
Президент Молдавии Майя Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.
"Даже если Молдавия когда-то получит статус кандидата на вступление в ЕС, членом Европейского союза наша страна не станет в ближайшие десятилетия (такие страны, как Турция, Черногория, Северная Македония, Албания, Сербия и т.д. десятки лет назад получили статус кандидата, но так и не стали членами ЕС, и перспектив в обозримом будущем нет)", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, любое решение молдавских властей должно исходить из национальных интересов граждан и молдавского бизнеса, а не из партийных политических платформ и геополитических интересов глобальных игроков. "Молдова должна остаться нейтральной страной, дружить и торговать со всеми - и на Западе, и на Востоке", - добавил экс-президент.
Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.
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