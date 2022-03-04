https://ria.ru/20220304/moldaviya-1776495576.html

Молдавию не примут в Евросоюз в ближайшие десятилетия, заявил Додон

Молдавию не примут в Евросоюз в ближайшие десятилетия, заявил Додон - РИА Новости, 04.03.2022

Молдавию не примут в Евросоюз в ближайшие десятилетия, заявил Додон

Молдавия не станет членом Европейского союза в ближайшие десятилетия, даже если получит статус кандидата, уверен экс-президент республики Игорь Додон. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:05

2022-03-04T14:05

2022-03-04T14:05

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Молдавия не станет членом Европейского союза в ближайшие десятилетия, даже если получит статус кандидата, уверен экс-президент республики Игорь Додон.Президент Молдавии Майя Санду в четверг вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в Евросоюз. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас."Даже если Молдавия когда-то получит статус кандидата на вступление в ЕС, членом Европейского союза наша страна не станет в ближайшие десятилетия (такие страны, как Турция, Черногория, Северная Македония, Албания, Сербия и т.д. десятки лет назад получили статус кандидата, но так и не стали членами ЕС, и перспектив в обозримом будущем нет)", - написал Додон в своем Telegram-канале.По его словам, любое решение молдавских властей должно исходить из национальных интересов граждан и молдавского бизнеса, а не из партийных политических платформ и геополитических интересов глобальных игроков. "Молдова должна остаться нейтральной страной, дружить и торговать со всеми - и на Западе, и на Востоке", - добавил экс-президент.Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия в четверг направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, соответствующий документ подписал премьер страны Ираклий Гарибашвили.

https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, евросоюз