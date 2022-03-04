https://ria.ru/20220304/mkkk-1776482252.html

МККК призвал оградить мирное население Украины от военных действий

МККК призвал оградить мирное население Украины от военных действий - РИА Новости, 04.03.2022

МККК призвал оградить мирное население Украины от военных действий

Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сообщил о разрушительном гуманитарном кризисе, который разворачивается на Украине, и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:23

2022-03-04T13:23

2022-03-04T13:24

обострение ситуации в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сообщил о разрушительном гуманитарном кризисе, который разворачивается на Украине, и призвал все стороны конфликта оградить мирное население от военных действий."Мы наблюдаем, как на Украине разворачивается разрушительный гуманитарный кризис. Сегодня МККК настоятельно напоминает сторонам конфликта о необходимости выполнения своих юридических обязательств во избежание дальнейших страданий и гибели гражданского населения", - говорится в заявлении Маурера, опубликованном в пятницу.По его словам, Женевские конвенции и Первый Дополнительный протокол к ним полностью применимы к происходящему на Украине. "Следовательно, стороны в этом конфликте должны соблюдать принятый ими набор правил, защищающих людей во время конфликта. Это означает ограждение гражданского населения от военных действий. Они также должны немедленно предоставить безопасный проход людям, спасающимся от боевых действий", - заявил Маурер.Он добавил, что стороны конфликта должны содействовать идентификации и достойному обращению с умершими, а также возвращению останков погибших. Маурер отметил, что МККК может выступать в качестве нейтрального посредника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/medpomosch-1774847334.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/bezhentsy-1776165328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

владимир путин, в мире, россия, украина, общество