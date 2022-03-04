13:23 04.03.2022 (обновлено: 13:24 04.03.2022)
МККК призвал оградить мирное население Украины от военных действий
Глава МККК Маурер призвал оградить мирное население Украины от военных действий
Граждане ДНР на легковом автомобиле в Донецкой области
ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сообщил о разрушительном гуманитарном кризисе, который разворачивается на Украине, и призвал все стороны конфликта оградить мирное население от военных действий.
"Мы наблюдаем, как на Украине разворачивается разрушительный гуманитарный кризис. Сегодня МККК настоятельно напоминает сторонам конфликта о необходимости выполнения своих юридических обязательств во избежание дальнейших страданий и гибели гражданского населения", - говорится в заявлении Маурера, опубликованном в пятницу.
По его словам, Женевские конвенции и Первый Дополнительный протокол к ним полностью применимы к происходящему на Украине. "Следовательно, стороны в этом конфликте должны соблюдать принятый ими набор правил, защищающих людей во время конфликта. Это означает ограждение гражданского населения от военных действий. Они также должны немедленно предоставить безопасный проход людям, спасающимся от боевых действий", - заявил Маурер.
Он добавил, что стороны конфликта должны содействовать идентификации и достойному обращению с умершими, а также возвращению останков погибших. Маурер отметил, что МККК может выступать в качестве нейтрального посредника.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.