Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/mkkk-1776482252.html
МККК призвал оградить мирное население Украины от военных действий
МККК призвал оградить мирное население Украины от военных действий - РИА Новости, 04.03.2022
МККК призвал оградить мирное население Украины от военных действий
Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сообщил о разрушительном гуманитарном кризисе, который разворачивается на Украине, и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:23
2022-03-04T13:24
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
в мире
россия
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773772090_0:144:3071:1871_1920x0_80_0_0_e46ec8d0d41910911bfa5f96b792aa48.jpg
ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сообщил о разрушительном гуманитарном кризисе, который разворачивается на Украине, и призвал все стороны конфликта оградить мирное население от военных действий."Мы наблюдаем, как на Украине разворачивается разрушительный гуманитарный кризис. Сегодня МККК настоятельно напоминает сторонам конфликта о необходимости выполнения своих юридических обязательств во избежание дальнейших страданий и гибели гражданского населения", - говорится в заявлении Маурера, опубликованном в пятницу.По его словам, Женевские конвенции и Первый Дополнительный протокол к ним полностью применимы к происходящему на Украине. "Следовательно, стороны в этом конфликте должны соблюдать принятый ими набор правил, защищающих людей во время конфликта. Это означает ограждение гражданского населения от военных действий. Они также должны немедленно предоставить безопасный проход людям, спасающимся от боевых действий", - заявил Маурер.Он добавил, что стороны конфликта должны содействовать идентификации и достойному обращению с умершими, а также возвращению останков погибших. Маурер отметил, что МККК может выступать в качестве нейтрального посредника.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/medpomosch-1774847334.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/bezhentsy-1776165328.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/13/1773772090_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_01017fd5338a42d821f9299d2c846d46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, россия, украина, общество
13:23 04.03.2022 (обновлено: 13:24 04.03.2022)
 
МККК призвал оградить мирное население Украины от военных действий

Глава МККК Маурер призвал оградить мирное население Украины от военных действий

© РИА Новости / Илья ПиталевГраждане ДНР на легковом автомобиле в Донецкой области
Граждане ДНР на легковом автомобиле в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Граждане ДНР на легковом автомобиле в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Петер Маурер сообщил о разрушительном гуманитарном кризисе, который разворачивается на Украине, и призвал все стороны конфликта оградить мирное население от военных действий.
"Мы наблюдаем, как на Украине разворачивается разрушительный гуманитарный кризис. Сегодня МККК настоятельно напоминает сторонам конфликта о необходимости выполнения своих юридических обязательств во избежание дальнейших страданий и гибели гражданского населения", - говорится в заявлении Маурера, опубликованном в пятницу.
Пункт временного размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в Зернограде - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 18:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно
По его словам, Женевские конвенции и Первый Дополнительный протокол к ним полностью применимы к происходящему на Украине. "Следовательно, стороны в этом конфликте должны соблюдать принятый ими набор правил, защищающих людей во время конфликта. Это означает ограждение гражданского населения от военных действий. Они также должны немедленно предоставить безопасный проход людям, спасающимся от боевых действий", - заявил Маурер.
Он добавил, что стороны конфликта должны содействовать идентификации и достойному обращению с умершими, а также возвращению останков погибших. Маурер отметил, что МККК может выступать в качестве нейтрального посредника.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 05:44В мире
В ООН подсчитали число украинских беженцев за последнюю неделю
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВ миреРоссияУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала